Donald Trump fue terminante: "Crimea se quedará con Rusia"

En una entrevista con la revista Time, Donald Trump confirmó que "Crimea permanecerá con Rusia" y agregó que "Zelenski entiende eso". Durante el reportaje, que dio con motivo de estar próximo a cumplir sus primeros 100 días en el poder, Trump también dijo que los rusos "han tenido sus submarinos allí mucho antes de cualquier período del que estemos hablando, durante muchos años. La gente habla mayoritariamente ruso en Crimea. Pero esto fue dado por Obama, no por Trump. Crimea (...), conmigo de presidente, no habría sido tomada".

Además, agregó que todavía cree que es posible la paz en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. "Creo que Putin preferiría hacerlo de otra manera, que preferiría llevárselo todo. Y creo que, gracias a mí, soy el único que puede negociar esto. Hemos avanzado mucho. Hemos tenido muy buenas conversaciones y estamos muy cerca de un acuerdo. Y no creo que nadie más hubiera podido lograrlo", añadió.

El mandatario estadounidense descartó además que Ucrania vaya a ser parte de la OTAN. "No creo que puedan entrar nunca en la OTAN. Creo que eso ha sido, desde el primer día, lo que provocó que empezara la guerra. Si no se hubiera hablado de eso, habría habido muchas más posibilidades de que no hubiera empezado", dijo Trump.