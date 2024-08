Independiente y Alianza solicitaron licencias deportivas

Enorme expectativa y muchas instituciones con deseos de participar, registra el Torneo Regional Federal Amateur 2024/205 que comenzara el 13 de Octubre y otorgará 4 ascensos -por el momento- al Torneo Federal A 2025, inusitado por las cuestiones económicas imperantes en país, el interés demostrado. ya hay mas e 250 clubes interesados en tomar parte del certamen.

Tal como lo anunció el presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFune) Néstor Mingot en "Grito Sagrado" en el Grupo Prima Multimedios, la entidad provincial tiene tres plazas confirmadas: Maronese y Atlético San Patricio de San Patricio del Chañar por ser campeones de de la institución; y Unión Vecinal de Neuquén que obtuvo plaza provincial por la Federación Patagónica. Y tal como aseveró el ex presidente de la Asociación Deportiva Centenario los únicos clubes que solicitaron Licencia Deportiva fueron Independiente de Neuquén y Alianza de Cutral Co. Pese a que hay versiones de otros clubes interesados, no habría pedidos oficiales.

Por la Liga Deportiva Confluencia, los dos últimos campeones tiene su lugar en el certamen afista, Círculo Italiano de Villa Regina y La Amistad de Cipolletti. En tanto, los tres clubes de General Roca, pretenden Licencia, CIMAC, Argentinos del Norte y Deportivo Roca.

Argentinos del Norte y Deportivo Roca, ambos solicitaron Licencias Deportivas

El resto de los equipos de Río Negro confirmados son, Estudiantes Unidos y Alas Argentinas de San Carlos Bariloche y tres equipos de la Liga Rionegrina de Viedma, Deportivo Villalonga de Villalonga, Deportivo Las Grutas de Las Grutas y Jorge Newbery de Carmen de Patagones.