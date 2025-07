Quién es el famoso actor con el que Gimena Accardi habría engañado a Nico Vázquez

Hace más de 18 años que nació el amor entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, por lo que fue toda una sorpresa el anuncio oficial de su separación. Sin ánimos de darle lugar a los medios para especular, ellos mismos lo comunicaron. Sin embargo, se filtró que la actriz habría tenido un amorío con un famoso actor que la empujó a romper la relación.

“No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", mencionan ambos en el comunicado que compartieron.

“Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, concluyeron Nico Vázquez y Gimena Accardi.

A todo esto, se desataron las especulaciones, ya que se filtró que ella habría estado en pareja con un famoso actor. El apuntado por Yanina Latorre como tercero en discordia es Andrés Gil, quien fue padre junto a Cande Vetrano hace 7 meses. El hecho de que ambos estén compartiendo una obra es el motivo que desata los rumores de un romance oculto.

“Es una persona conocida y hasta ahí voy a responder, porque esa persona también está en pareja y no sé si se separó. Me dijeron que estaban muy desencontrados y no pasaban mucho tiempo juntos por el laburo. A mí me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona. Uno de los dos”, lanzó jugando a la incógnita.

Sin embargo, al enterarse que la vincularon con Andrés Gil, que esta en pareja con Cande Vetrano, Gimena Accardi salió a aclarar de inmediato: “Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay tercerxs, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años”.

“Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un ‘hasta pronto’”, concluyó abriendo la puerta de la reconciliación para un futuro.