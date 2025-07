Liberan al policía acusado de matar a Thiago en La Matanza

La Justicia de La Matanza ordenó la liberación de Facundo Dan Aguilar Fajardo, el agente de la Policía Federal Argentina que había sido detenido tras matar a un delincuente en un intento de asalto y, en ese mismo hecho, disparar accidentalmente al pequeño Thiago Correa, de 7 años, quien murió horas después por un tiro en la cabeza.

La decisión fue tomada por el juez de Garantías N° 3, Rubén Ochipinti, quien hizo lugar a un cambio de calificación legal en el expediente: ahora Aguilar Fajardo está acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves reiteradas con exceso en la legítima defensa y homicidio culposo, en el caso de Thiago. En ese mismo fallo, el magistrado rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Diego Rulli.

Para justificar la liberación, Ochipinti apeló a un antecedente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (el “caso Poujade”), que establece que, cuando una víctima mortal es un tercero ajeno al conflicto —como fue Thiago—, se descarta el dolo eventual y se configura un homicidio culposo por exceso.

El hecho

El episodio ocurrió el pasado 26 de junio en la avenida Crovara al 5600, esquina Calle 700, en Ciudad Evita. Aguilar Fajardo se despedía de su madre cuando fue abordado por cuatro delincuentes armados. El agente disparó 11 veces con su arma reglamentaria: mató a uno de los atacantes, hirió a dos y el cuarto logró escapar, aunque fue detenido horas después.

Sin embargo, una de esas balas impactó en Thiago Correa, quien se encontraba a casi 200 metros del lugar, esperando el colectivo junto a su padre. El niño fue trasladado de urgencia al hospital, donde más tarde se confirmó su muerte cerebral.

Los implicados

En el tiroteo murió Brandon Daniel Corpus Antelo, quien recibió dos disparos. Sus cómplices, Uriel Emanuel Leiva y Uriel Alexis Montenovo, resultaron heridos y están detenidos e imputados. El cuarto asaltante, Joaquín Otto López Zacarías, fue capturado 48 horas después del hecho.

El descargo del policía

En su declaración, el agente aseguró que actuó en defensa propia. “Solo pude ver a los agresores y a mi madre. En la línea de fuego no había nadie”, dijo. Luego agregó: “Nunca pensé que a 200 metros estaría Thiago. Yo solo quería que los delincuentes se fueran”. Conmovido, remarcó: “Tengo un hermanito de 11 años. Si hubiese sabido lo que iba a pasar, le habría dicho a mi mamá que se metiera y que me roben o me maten antes de ver a Thiago muerto”.

Las restricciones impuestas

A pesar de su liberación, el policía deberá cumplir una serie de restricciones judiciales:

No podrá portar ni usar armas de fuego .

Deberá fijar domicilio y no ausentarse por más de 24 horas sin aviso.

Presentarse dos veces por mes ante el Juzgado.

No podrá acercarse ni contactar a los heridos ni a familiares de las víctimas.

Deberá respetar un perímetro de 300 metros respecto a los lugares de residencia, trabajo o esparcimiento de los afectados.

Deberá presentarse cada vez que sea citado por autoridades judiciales o policiales.

La causa sigue en curso y será clave determinar si el accionar del efectivo fue proporcional ante el intento de asalto, o si incurrió en un uso excesivo de la fuerza que derivó en consecuencias fatales.