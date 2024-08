Las Leonas no tuvieron chances ante Países Bajos

En lo que era sin dudas la mayor prueba en el certamen olímpico, Las Leonas perdieron 0-3 ante Países Bajos y dejaron pasar la chance de estar en la final de París 2024. El combinado neerlandés, con el que se vio las caras en reiteradas oportunidades y con el que sufrió -quizás- la peor derrota de su historia, volvió a prevalecer en el duelo de semifinales y envió a Argentina a jugar por el tercer puesto ante el perdedor del cotejo entre Bélgica y China.

En un partido que fue adverso para las de Fernando Ferrara, las neerlandesas se pusieron en ventaja al inicio del segundo cuarto luego de haber insinuado más en los primeros quince minutos. Una gran jugada de Luna Fokke metiéndose en el área y definiendo por la parte superior del arco de Cristina Cosentino estableció el desnivel en el marcador antes de los seis minutos. A los once, Países Bajos se despegó: una buena jugada por izquierda con un centro desviado a gol por Laura Nuunink se transformó en el 2-0.

Al inicio del tercer cuarto llegó el mazazo final de Países Bajos. Desde un córner corto, Yibbi Jansen sacó un remate bajo que se convirtió en el 3-0. A pesar de golpe hubo una mejoría de Argentina, aunque no pudo ser retratada en el marcador. Dos situaciones claras, una de córner corto con un disparo de Valentina Raposo y otro tiro de Zoe Díaz atajado por la arquera neerlandesa, estuvieron cerca de poner a la albiceleste de un descuento que no arribó.

El último cuarto tuvo nuevas oportunidades para Argentina, que hizo lucir otra vez a la arquera Anne Veenendaal. Las europeas también pudieron ampliar la ventaja, pero Cosentino lo impidió con una gran doble tapada. Ya llegando el final, los últimos intentos argentinos por descontar fueron en vano y el duelo se fue con el 3-0 en contra. El viernes a las 9hs habrá revancha por el bronce, con el duelo ante el perdedor de Bélgica y China.

Sánchez Moccia y Cosentino y la tristeza tras la derrota

Tanto la capitana de Las Leonas en el certamen como la arquera se mostraron compungidas tras la dura caída ante Países Bajos. La mediocampista hizo un breve análisis post partido del 0-3 ante las neerlandesas: "Las emociones están a flor de piel por no haber podido llegar al objetivo que queríamos. Me voy a quedar con el equipo que fuimos todo el torneo y con el equipo que podemos ser" Además, destacó lo hecho por sus compañeras y subrayó el logro pese a la derrota: "Hoy perdimos con las mejores, pero no es fácil llegar a una semifinal olímpica. Las Leonas lo hacen parecer fácil, pero no es así y nos rompimos el lomo para estar acá. El viernes a pelear por una medalla, que es lo que vinimos a buscar".

“Esto sigue, para muchas sigue. Es el comienzo de un montón de cosas”. La arenga de la capitana, Rocío Sánchez Moccia, al resto de las Leonas que el viernes, a las 9:00, disputarán el último partido por el uD83EuDD49.



Por su parte, Cosentino también dio su visión del partido: "Fue durísimo. Tratamos de plantearlo distinto a otros partidos, pero ellas metieron la pelota en las chances que tuvieron y nosotras no pudimos atacar mucho sacando lo último, que nos animamos a ir a buscarlo un poco más. No hay que bajar los brazos ahora, queda otro partido importante". Ya dominada por las emociones, la arquera cerró con las sensaciones post derrota: "Es un momento duro, duele mucho porque lo buscamos y una parte de nuestro corazón se rompió un poco. No se pudo dar la de oro ni la de plata, así que iremos por la de bronce", dijo, entre lágrimas.