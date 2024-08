¿Otro problema en Boca? Saracchi se quejó y Martínez no lo convocó

Saracchi, sancionado. Diego Martínez no incluyó al uruguayo entre los concentrados para el partido de mañana porque el uruguayo, en disconformidad por su falta de minutos, se negó a concentrar contra Barracas. Foto: Getty

A un sólo día de un nuevo partido por la Liga Profesional, apareció un nuevo dolor de cabeza en el mundo de Boca. El entrenador Diego Martínez tomó la decisión de dejar afuera de los concentrados del próximo partido a Marcelo Saracchi a partir de un reclamo del jugador en la previa del duelo ante Barracas Central.

El lateral uruguayo, que todavía no vio minutos desde el reinicio de la actividad tras la Copa América, dejó el entrenamiento del pasado sábado y se negó a concentrarse de cara al duelo con Barracas. Luego de este incidente, el jugador se disculpó con sus compañeros pero no con el cuerpo técnico y Martínez tomó la decisión de sancionarlo dejándolo afuera de la nómina para mañana.

Marcelo Saracchi dejó el entrenamiento del sábado por una discusión con el DT y no quiso concentrarse para el partido ante Barracas. Se molestó por el armado de los equipos y se fue. El martes se disculpó con el grupo. No con el DT. Hubo careo fuerte. Martinez lo sancionó. — Augusto Cesar (@Augustocesar22) August 9, 2024

Todavía no se sabe si esta medida será definitiva o solamente se trata de una sanción y Saracchi volverá a ser considerado, pero las cosas entre el uruguayo y el cuerpo técnico se tensaron por las formas del reclamo del futbolista. Además, y más allá de este incidente, Martínez pidió que se multe a los jugadores que no acompañen al plantel cuando no sean convocados, sobre todo si el partido es en la Bombonera.