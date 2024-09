Arturo Vidal salió a aclarar sus dichos: "No era para pelear con los de River".

Arturo Vidal salió a aclarar las declaraciones que hizo tras el 1-1 de Colo Colo y River Plate por la ida de octavos de Copa Libertadores. El ex volante del Cacique había declarado que "si nos ponemos a comparar y a ver los títulos, tengo más títulos que todos los de River" y encendió una fuerte polémica, por lo que esta tarde publicó un video tratando de aclarar en qué contexto lo dijo.

Vidal subió a su Instagram un video que definió como "una cosita que quiero aclarar", y deslizó que lo que dijo ayer "no era para pelear con los de River". En esa línea, planteó que lo dijo "para responderle al periodista que me pregunto una cosa que lo dijeron (en Chile) durante toda la semana, que el valor total del plantel de Colo Colo es de 26 millones de dólares y el de River era de 126 o algo así".

Tras aclarar el contexto de la pregunta, el "Rey" no terminó de esclarecer el de su respuesta en cuanto a la comparativa de títulos. Se acomodó la cresta y agregó: "Y le respondí con los títulos. Que los títulos no valían dentro de la cancha. Lo que uno hace dentro de la cancha es según cómo se prepara".

"LO QUE RESPONDÍ NO ERA PARA PELEAR CON LOS DE RIVER". Arturo Vidal explicó sus dichos que realizó post partido ante el Millonario en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/GloA2MpsdY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2024

Es presumible también que Vidal haya quedado envuelto en un juego de los medios trasandinos, que le tocaron el ego al poner a River como candidato y se despachó tras el empate con gusto a poco en la ida. "No porque yo haya ganado todos esos títulos o que River haya ganado todos sus títulos no significa que nos van a pasar por arriba de nosotros. Ayer quedó demostrado que fuimos 11 guerreros, y creo que jugamos mejor que ellos. No se nos dio pero todavía quedan 90 minutos", destacó.

El video de Vidal en sus redes aclarando sus dichos tras el 1-1 contra River. Foto: (Captura de Instagram)

Para finalizar, Vidal remarcó que "era solo para aclarar, nunca voy a pelear con la gente de River y si lo hago es dentro de la cancha. Pasen un feliz 18 (por el comienzo de las Fiestas Patrias en Chile)", concluyó.