Ortigoza destapó la olla de San Lorenzo: "Están pasando cosas que no están buenas"

Siguen los problemas para San Lorenzo a casi dos días de la dura derrota frente a Vélez que decretó su eliminación de Copa Argentina. El fuego lo inició Néstor Ortigoza, quien preside el fútbol profesional del Ciclón y fue muy crítico con el mercado de pases y ciertos manejos dirigenciales, exponiendo además cuestiones como el caso de Matías Reali, las inhibiciones que el club debió levantar y el destrato que según él viene sufirendo hace algunas semanas por parte de la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti.

"Están pasando cosas que no están buenas. Tenemos que ser conscientes y ver por el futuro de San Lorenzo. El mercado de pases que se hizo fue muy desprolijo", arrancó el campeón de Copa Libertadores con el Ciclón, que se expresó además por el escándalo con el tema Reali y el conflicto con Independiente Rivadavia: "Para opinar de eso hay que estar ahí y yo no estaba. Fue un papelón y una vergüenza, eso seguro", tiró.

Si bien luego las críticas continuaron, Ortigoza hizo un parate para aclarar que su pretensión es que haya unidad entre los dirigentes: "No vengo a hablar de Moretti o a decir que está haciendo todo mal. Este es un momento de quiebre en el que tenemos unirnos, ver por el bien de San Lorenzo y empezar a hacer las cosas más organizadas". No obstante, el ídolo continuó facturando sobre roces recientes con la CD: "El otro día con Independiente no me dejaban entrar porque no estaba en la lista, o ponen pasacalles diciendo que soy de Boca, traen un refuerzo a Reserva y me saltean. Yo tengo un nombre en San Lorenzo, no puedo decir "me voy" y fallarle a la gente. No lo voy a hacer", afirmó, ratificando sus ganas de continuar.

Continuando con los reproches, Orti siguió haciendo hincapié en que fue apartado de varias decisiones: "Cuando me fueron a buscar fue para estar encargado del fútbol, asumí ese compromiso. Me hago responsable de lo que me toca a mí, pero si traen un jugador que no pedí o con el que no estuve de acuerdo, después la cara la pongo yo". Y agregó además: "En el mercado de pases, no opiné. No pude tener una charla con Moretti porque él tenía muchos compromisos: tenía que levantar inhibiciones, juicios... un montón de cosas. Yo lo entiendo, pero quiero contar mi parte para que la gente sepa", concluyó.

Un mercado limitado por las inhibiciones

San Lorenzo sufrió el no contar con sus incorporaciones en los primeros partidos de la Liga Profesional debido a la imposibilidad de levantar a tiempo sus inhibiciones de cara a esos compromisos. Recién en el partido ante Independiente los llegados durante el mercado de pases pudieron hacer su debut bajo las órdenes de Leandro Romagnoli. La deuda acumulada por obligaciones de pago llegó, con los intereses acumulados, a un total de 2.6 millones de dólares.

Además, el Ciclón todavía tiene que resolver deudas con al menos 32 futbolistas que pasaron por la institución, entre premios y sueldos pendientes (algunos casos se encuentran judicializados pero no hubo inhibición para el club). La reciente venta del juvenil Tomás Medina, que jugó menos de 10 partidos, al Río Ave portugués por 1.5 millones de dólares fue destinada a "tapar" agujeros financieros. La realidad económica avasalla al conjunto azulgrana, que mientras ve como una nueva interna política va creciendo.