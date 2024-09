F1: Franco Colapinto largará 12º en el Gran Premio de Singapur

Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Singapur, que es el decimoctavo de la temporada 2024 de la Fórmula 1 y el tercero de Franco Colapinto como piloto en la máxima categoría del automovilismo mundial, quien viene de sumar sus primeros puntos en Azerbaiyán, y en esta oportunidad partirá en el puesto 12 de la gran final.

El piloto argentino debutó con un sólido 12° puesto en el GP de Monza, pero el último fin de semana se superó a sí mismo y finalizó el GP de Azerbaiyán en la octava posición, sumando cuatro puntos en la tabla de posiciones, algo que un automovilista nacional no lograba desde el el 23 de enero de 1982, cuando Carlos Reutemann quedó segundo en el Gran Premio de Sudáfrica.

En la segunda qualy, el argentino quedó apenas 7 milésimas de la tercera clasificación, quedando en el puesto 12, confirmando su puesto de largada en la fila 6 junto a su compañero de equipo Albon, y por delante de “Checo” Pérez, Magnissen y Ocon.

Estuve cerca de la Q3, es una pena porque siempre encontramos 30 milésimas si volvemos a dar la vuelta, un poco frustrado por no hacer la vuelta perfecta, pero fue una buena Qualy, quedar cerca de Albon es positivo. Conforme si, contento no, ya estamos pensando en la carrera de mañana, sufrí bastante con el calor y me tengo que adaptar. La carrera será muy dura. Dijo el argentino.