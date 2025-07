Este pueblo de Río Negro produce uno de los mejores aceites de oliva del país

No es Mendoza, ni San Juan, es San Antonio Oeste. Un rincón del golfo rionegrino donde el mar y el desierto conviven con un paisaje cada vez más verde: el de los olivos. Allí, en un territorio poco asociado históricamente a la producción olivícola, floreció en las últimas dos décadas una economía que ya no necesita justificarse. Ahora, con la reciente sanción de una ley que declara a la localidad como capital provincial de la producción olivícola, la actividad suma no solo prestigio simbólico, sino también respaldo institucional.

Todo empezó en 2001, cuando en Las Grutas se hicieron las primeras implantaciones de olivos con destino aceitero. Veintitrés años después, la zona suma más de 500 hectáreas cultivadas, aceites reconocidos a nivel nacional e internacional y productores que, contra todo pronóstico geográfico, se metieron en el mapa grande del rubro. No fue casualidad, fue paciencia, trabajo y un modelo cooperativo silencioso que se fue afianzando con cada cosecha.

El proyecto que elevó a San Antonio Oeste a capital olivícola fue impulsado por el legislador Luis Noale (JSRN) y aprobado por amplia mayoría.

“La declaración es, ante todo, un homenaje y reconocimiento a la incansable labor de las comunidades productoras de nuestra zona, comprendiendo a San Antonio, Las Grutas y Puerto del Este. En estos lugares, donde los olivos cubren más de 500 hectáreas, se extrae un aceite que tiene el privilegio de haber sido premiado en provincias tan emblemáticas del sector como lo son Mendoza y San Juan”, resumió el parlamentario.

El título de capital provincial busca consolidar una actividad que genera empleo, valor agregado y exportaciones.

El impulso es más que un título.

La actividad genera empleo durante la temporada de cosecha, promueve el arraigo, moviliza a otros sectores de la economía y se expande hacia zonas como Viedma, la Línea Sur y el Alto Valle. La variedad más plantada es la Arbequina, pero también se cultivan Nevadillo, Frantoio, Changlot Real, Misión y Empeltre, muchas de ellas utilizadas tanto para aceite como para consumo directo.