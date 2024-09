Dibu Martínez habló luego de la sanción de FIFA

Luego de recibir un duro castigo por parte de FIFA, que oficializó una suspensión de dos partidos con la Selección Argentina por "comportamiento ofensivo" luego de su ya clásico festejo con la Copa América tras el duelo con Chile y la polémica por su manotazo a la cámara después del encuentro ante Colombia, hoy Dibu Martínez se expresó en redes sociales acerca del castigo sufrido.

Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, el arquero campeón del mundo acató la sanción y, centrándose en la situación del festejo ante Chile, dio explicaciones. "Acepto la sanción de FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa", expresó Martínez.

De esta manera, Dibu se perderá por primera vez una convocatoria con Argentina tras la doble fecha de marzo de 2022, donde estuvo ausente por otra sanción de FIFA. Aquella vez, tanto él como Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía fueron castigados con dos encuentros por haber incumplido los protocolos COVID-19 en el escandaloso partido entre la Selección y Brasil de las anteriores Eliminatorias que fue forzado a suspenderse por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que pretendía que los mencionados futbolistas no participen del cotejo y fueran deportados.

¿Por qué FIFA sancionó al Dibu Martínez?

Las situaciones por las que Dibu fue castigado son específicamente dos. La primera es por el típico festejo que el arquero suele hacer con las copas. Después del 3-0 ante Chile en el Monumental, Argentina comenzó a celebrar la Copa América conseguida en Estados Unidos con la gente y él procedió a, nuevamente, hacer el gesto de ponerse el trofeo entre las piernas en medio de la algarabía y la fiesta, algo que no cayó bien en FIFA.

La segunda y más comentada se dio tras la derrota 2-1 de la Selección ante Colombia. Una vez terminó el partido, Martínezse topó con una cámara de transmisión de televisión que lo estaba enfocando y le dio un golpe a la misma, lo que le costó un castigo adicional.