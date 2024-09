Cristiano Ronaldo llegó a los 900 goles pero derrapó: "Una Eurocopa equivale a un Mundial"

Que Cristiano Ronaldo dejó una huella imborrable en el fútbol mundial es una verdad, y hoy lo volvió a remarcar al convertir para Portugal su gol número 900 como profesional. Tras el triunfo ante Croacia, CR7 aseguró que "la Eurocopa equivale a un Mundial" y encendió la polémica.

Es que en la Copa del Mundo, el mítico goleador tiene como mejor resultado un cuarto puesto en 2006 y las eliminaciones en cuartos de final (2) octavos de final (2) y fase de grupos (1). En las competencias de selecciones de UEFA, Cristiano ganó con Portugal una Euro (2016) y una Nations League (2019), competencia en la que hoy los lusos vencieron a Croacia en un bravo encuentro.

Como Messi en la final ante Colombia, CR7 salió entre lágrimas en la final de la Euro 2016 que terminó ganando Portugal con un golazo de Éder.

Este jueves, pasada la media hora de la primera mitad, Cristiano Ronaldo convirtió el 2 a 0 para Portugal que significó su gol 900 como profesional en 1238 partidos oficiales, con un promedio de gol de 0,73. Hizo 5 goles en Sporting de Lisboa, 145 en Manchester United, 450 en el Real Madrid, 101 en Juventus y lleva 67 en el Al-Nassr. En la selección de Portugal, hizo hoy su tanto 131.

En detalle, el gol número 900 de Cristiano Ronaldo como profesional: ante CROACIA en la #NationsLeague. ¡Y su completa emoción! #CR900



"Que Portugal gane una Euro es lo mismo que ganar un Mundial"

Tras el partido, Cristiano Ronaldo celebró los 900 goles y aseguró que todavía tiene un tiempo más con la selección. Allí, fue cuando soltó la polémica frase: "Que Portugal gane una Euro es lo mismo que ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal que realmente quería. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos", dijo y revivió la afirmación que hizo Kylian Mbappé antes del Mundial de Qatar.

Posteriormente habló de sus 900 goles, al margen que el diario español Marca le cuenta uno demás hace algunos años (y le resta otro a Messi): "Fue un gol emocionante para mí. Es un número redondo. Puede parecer un número fácil, pero no lo es. Es mucho trabajo diario, mucha consistencia, mucha preparación", expresó. Y agregó: "Cuando estos récords van ocurriendo, me quedo emocionado porque doy valor a lo que hago".

Además, Cristiano recordó que a sus 39 años tiene que estar "muy centrado para que las cosas salgan bien". y confesó que en este partido se sintió "más libre" tras una Euro 2024 en la que se fue eliminado sin convertir un solo gol.