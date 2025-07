Fin de semana largo en agosto: cuándo será el próximo feriado

Después del feriado por el Día de la Independencia, celebrado el 9 de julio, el próximo feriado nacional será el domingo 17 de agosto. Ese día se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Si bien se trata de un feriado trasladable, en esta ocasión no se modificará, ya que cae en domingo y la ley no contempla su traslado en ese caso.

Aunque el feriado del 17 de agosto no se mueve, el Gobierno Nacional decretó que el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos. Esto permitirá a muchas personas disfrutar de un nuevo fin de semana largo ─el octavo del año─. La medida está contemplada en la Ley 27.399, que autoriza al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días no laborables por año con el objetivo de promover el turismo interno.

Los feriados que quedan en 2025

A continuación, el calendario oficial con los feriados y días no laborables restantes del año: