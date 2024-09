Los últimos que no fueron Messi en marcar con la '10' para la Selección Argentina

Dybala y un gol particular. Además de volver a la Selección con gol, el tanto de La Joya rompió una larga racha de un '10' que no fuera Messi marcando con la albiceleste.

Más allá de lo significativo que fue el tanto de Paulo Dybala para él en su retorno a la Selección Argentina, también fue un gol especial para la estadística. Y es que La Joya rompió una racha de más de diez años sin que un jugador argentino con la '10' que no fuera Lionel Messi marcara un gol para la albiceleste. No sólo eso, sino que también hacía más de 17 años que un gol oficial no era convertido por un '10' que no fuera la Pulga. Pero, ¿quiénes habían sido los últimos?

El último antecedente data de poco más de 10 años, y fue poco después de una dolorosa derrota de la Selección. Tras perder la final de Brasil 2014, se reeditó el duelo entre Argentina y Alemania, en septiembre de ese mismo año en un amistoso jugado en Düsseldorf. Allí el equipo nacional se impuso por 4-2, sin Messi, pero con Sergio Agüero usando la '10' y marcando el 1-0 parcial de aquella victoria que también marcó el debut de Gerardo Tata Martino como DT.

Antes de aquel partido, el propio Agüero era el dueño del anterior antecedente, también en un amistoso. Fue en noviembre de 2013, ante Bosnia Herzegovina, posterior rival en fase de grupos de Brasil 2014, en la ciudad estadounidense de St. Louis. Allí el Kun marcó los dos tantos del 2-0 del equipo de Alejandro Sabella ante los bosnios.

Ya para el último tanto oficial hay que irse al 2007, justo contra este mismo rival y en el mismo escenario. Esa tarde, Juan Román Riquelme y sus dos magníficos tiros libres hicieron delirar al Monumental en el 2-0 de Argentina ante la selección chilena dirigida por Marcelo Bielsa en la primera jornada de Eliminatorias para el Mundial 2010. Desde allí, la '10', la batuta del equipo y los goles pertenecieron casi en su totalidad a Lionel Andrés Messi.

Qué dijo Dybala tras su gol

Tras una noche festiva de la Selección Argentina, el cordobés tuvo su protagonismo tras perderse la Copa América nada menos que con gol y usando la '10' que Messi dejó por un rato. Sobre su momento, La Joya se mostró muy feliz: "Tenía muchas ganas de volver y por suerte se dio con gol. Uno de los motivos por los que quería seguir en Roma es por esto". Además, remarcó que mantiene buena sintonía con Lionel Scaloni a pesar de no tener tanta continuidad en la albiceleste: "(A Scaloni) Lo conozco de cuando jugaba y siempre tuvimos buena comunicación. Pensé que no iba a estar, que no iba a volver. Pero volví, jugué y me tocó convertir".

Por último, se refirió a lo que significó usar la '10' y contó que dentro del plantel le dijeron que él sea el portador: "Sé que no es mi remera, todos sabemos que es de Leo. Traté de representarla de la mejor manera. Algunos de los chicos decían que tenía que usarla yo y yo sabía si aceptarla, pero es una responsabilidad muy linda. Es un orgullo usarla y representarla, me la llevo a mi casa", concluyó.