En el marco de la segunda fecha el cuadrangular Sur A de la Liga Nacional Femenina de básquet, el representivo neuquino de El Biguá cayó ante Berazategui por 75 a 60, en cotejo que se disputó en el estadio Roberto Contini en Bella Vista, donde se emplaza el gimnasio del club El Talar. Berazategui y las locales lograron el pasaporte al cuadrangular semifinal de la zona sur, ya que al griunfo de "Beraza" se sumó el de las anfitriones doblegaron a Rocamora de Concepción del Uruguay por 91 a 55.

En el primer partido del jueves, las de Gonzalo Gómez lograron sacar ventajas en base a la eficacia en sus lanzamientos en detrimento de su oponente. Del 25 a 11 que provocó un minuto del técnico neuquino Rubén Jaime, la tendencia se hizo irreversible.

Los de la ribera de la capital neuquina, nunca estuvieron en partido.

Al igual que en la jornada del miércoles, Sofía Acevedo fue determinante (14 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y la jugadora más valorada, pero hubo otras cuatro compañeras que finalizaron en doble dígito. Magalí Vilches tuvo un doble-doble, con 12 y 12.

En las patagónicas, la lucha de Maité Merino (14+6) y Rocío Bereihl, como más valorada, con 11+6+4 asistencias.

A segundo turno, El Talar superó el entusiasmo del joven elenco entrerriano con contundencia por . El trámite tuvo ausencias de ambos lados: Luciana Delabarba, con un golpe del primer partido y Alessia Reale, con una torcedura al cierre del juego anterior por el lado del local y Antonella González, que va a ser mamá y la lesionada Martina Schunk.

Dentro de ese panorama, la presión defensiva de las de Santiago Fieiras provocaron rápidas distancias. El mayor peso en la zona pintada y la buena efectividad en triples hicieron el resto. La venezolana Estefani Fajardo fue la gran figura, con 16 puntos y 14 rebotes en menos de 20 minutos para una valuación de 31. Luna Cao anotó 17 unidades y capturó 10 rebotes, mientras que Angelina Giacone y Agustina Marín marcaron 14 puntos. Santina Cherot fue la goleadora roja con 17 puntos, mientras que Paula Santini aportó 14 .

Este viernes finaliza el cuadrangular sin incógnitas. A primer turno, Biguá y Rocamora se verán las caras, mientras que posteriormente lo harán los clasificados.