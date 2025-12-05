¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
TORNEO PRE FEDERAL DE BASQUETBOL

Club Plottier se quedó con el primer partido de la final por el ascenso

El Celeste dio un paso trascendental para quedarse con el título ante un marco multitudinario 

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 15:25
Club Plottier derrotó a Petrolero y quedó a un paso del ascenso. Foto: Pablo Chagumil

Club Plottier se alzó con la primera final de la zona Ascenso del PreFederal 2025 de básquet de categoría mayores varones al derrotar a Petrolero Argentino de Plaza Huincul por 74 a 56.

El Histórico, el emblemático gimnasio celeste, tuvo un marco espectacular, lleno total y espectadores que no pudieron ingresar al recinto y que observaron por las ventanas el encuentro desde la vereda.

La victoria dejó al equipo de Sergio Bellandi a un partido de ser campeón y de lograr el pasaporte a la Liga Federal 2026.

Leandro Tapia fue la gran figura de la noche porque anotó 30 puntos y apareció en los momentos más determinantes. La visita arrancó mejor y se quedó con el primer parcial (22 a 19), pero el local mostró toda su jerarquía en el segundo cuarto de 10 minutos, lo ganó 23 a 8 y a partir de ahí controló el juego y marco diferencias.

Lleno total en El Histórico. Muchos observaron el partido desde la vereda. Foto: Pablo Chagumil

La defensa férrea e intensa fue una de las claves de la victoria del Club Plottier con 13-7 en recuperos, se mostró más concentrado (11-17 en pérdidas) y a partir de ahí construyó un triunfo incuestionable. Además apareció con triples muy oportunos y dominó ese rubro: 11-33 (31%) contra un pobre 18% (4-11) de los de la Comarca.

Leandro Tapia además de los 30 puntos, capturó 10 rebotes, dio 4 asistencias, hizo 2 tapas y recuperó cuatro pelotas. Además, Angelo Sasso alcanzó los 14 puntos, Paolo Casale llegó hasta 11 y Gabriel Spinaci capturó 11 rebotes.

En la visita, el más destacado fue  Matías Arias fue el único que alcanzó el doble dígito con 14 y acompañado po Patricio Rueda, con 9 puntos más 7 rebotes.

El segundo cotejo de la final del PreFederal Ascenso seguirá el sábado 6 a las 21.30 en La Cueva de Plaza Huincul. Petrolero debe ganar si quiere estirar la serie al tercer juego, que sería el miércoles 10, otra vez en El Histórico.

