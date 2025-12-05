Club Plottier se alzó con la primera final de la zona Ascenso del PreFederal 2025 de básquet de categoría mayores varones al derrotar a Petrolero Argentino de Plaza Huincul por 74 a 56.

El Histórico, el emblemático gimnasio celeste, tuvo un marco espectacular, lleno total y espectadores que no pudieron ingresar al recinto y que observaron por las ventanas el encuentro desde la vereda.

La victoria dejó al equipo de Sergio Bellandi a un partido de ser campeón y de lograr el pasaporte a la Liga Federal 2026.

Leandro Tapia fue la gran figura de la noche porque anotó 30 puntos y apareció en los momentos más determinantes. La visita arrancó mejor y se quedó con el primer parcial (22 a 19), pero el local mostró toda su jerarquía en el segundo cuarto de 10 minutos, lo ganó 23 a 8 y a partir de ahí controló el juego y marco diferencias.

Lleno total en El Histórico. Muchos observaron el partido desde la vereda. Foto: Pablo Chagumil

La defensa férrea e intensa fue una de las claves de la victoria del Club Plottier con 13-7 en recuperos, se mostró más concentrado (11-17 en pérdidas) y a partir de ahí construyó un triunfo incuestionable. Además apareció con triples muy oportunos y dominó ese rubro: 11-33 (31%) contra un pobre 18% (4-11) de los de la Comarca.

Leandro Tapia además de los 30 puntos, capturó 10 rebotes, dio 4 asistencias, hizo 2 tapas y recuperó cuatro pelotas. Además, Angelo Sasso alcanzó los 14 puntos, Paolo Casale llegó hasta 11 y Gabriel Spinaci capturó 11 rebotes.

En la visita, el más destacado fue Matías Arias fue el único que alcanzó el doble dígito con 14 y acompañado po Patricio Rueda, con 9 puntos más 7 rebotes.

El segundo cotejo de la final del PreFederal Ascenso seguirá el sábado 6 a las 21.30 en La Cueva de Plaza Huincul. Petrolero debe ganar si quiere estirar la serie al tercer juego, que sería el miércoles 10, otra vez en El Histórico.