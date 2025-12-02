El domingo 7 de diciembre comenzará la 32° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Participarán más de 2.600 chicas y chicos de Argentina y Chile, y el jueves 11 se conocerá al campeón.

Las delegaciones de Río Negro y Neuquén estarán presentes en La Pampa del 6 al 12 de diciembre. Los rionegrinos defenderán el título e irán en busca del hexacampeonato, ya que la provincia conquistó las últimas cinco ediciones. También competirán jóvenes deportistas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y los locales de La Pampa, representando a la Patagonia argentina. Por el lado chileno estarán las delegaciones de Magallanes, Aysén, Bío Bío, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía.

La delegación rionegrina se concentrará el 4 y 5 de diciembre en Río Colorado y luego cada equipo se trasladará a la sede donde se dispute su disciplina. Río Negro es la provincia más ganadora de los Juegos, con 15 consagraciones.

Las ceremonias de inauguración serán el domingo 7, a las 20, en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex. Además, habrá otra ceremonia el lunes a las 8 en Miguel Riglos. La clausura será única y se realizará el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

Habrá competencias de atletismo, básquet, ciclismo, fútbol, judo, natación y vóley en distintas localidades de la provincia: Santa Rosa, Toay, Eduardo Castex, Ataliva Roca, Quehué, Miguel Riglos, General Acha, General Pico, Macachín y Tomás Manuel de Anchorena.

Se anunció que en Santa Rosa, las actividades se desarrollarán en los clubes Estudiantes, All Boys, La Barranca y Deportivo Mac Allister, además de la Pista de Atletismo Laguna Don Tomás, el Polideportivo Butaló y la Escuela N° 95.

En General Pico, las competencias serán en los clubes Costa Brava, Pico Football Club y Ferro Carril Oeste, en General Acha, en CeRIVa, el Polideportivo y Unión y Deportiva Campos, y en Eduardo Castex, en Racing Club, Estudiantil y Colegio Belgrano.

En Toay, el anfitrión será el Autódromo Provincia de La Pampa; en Ataliva Roca, el Club Pampero; en Quehué, el S.U.M. Municipal; y en Miguel Riglos, el Natatorio y el Centro Integral de Rehabilitación.

La TVPP (Televisión Publica Pampeana) transmitirá todas las actividades en vivo, a través de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta (Canal 3 de Santa Rosa). En total habrá 22 puestos de transmisión, más de 100 personas en exteriores y 20 en planta transmisora, con un estimado de más de 700 horas en vivo.

Habrá un protocolo sanitario integral para garantizar seguridad y atención inmediata. Se dispondrán nueve ambulancias y más de 30 profesionales de la salud por jornada.