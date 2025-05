Franco Colapinto se quedó en la Q1 pero no partirá último en el GP de Mónaco

En disputa la octava fecha del calendario anual de la Fórmula 1, Mónaco es sede de un nuevo Gran Premio, la segunda presentación para Franco Colapinto, quien buscará una mejor presentación luego de lo que fue Imola, aun que la clasificación no lo tuvo de la mejor manera, quedando en el puesto 20.

Histórica pista, con dificultades máximas en un trazado angosto y que lleva más exigencia en el manejo que en el motor. La primera sorpresa del sábado se dio de la mano de Lewis Hamilton, que con su Ferrari tuvo un duro accidente. En contrapartida, su compañero de equipo Leclerc, dominó las acciones en su casa, y arranca como candidato.

En la Q1, Franco Colapinto mostró una mejor versión superando su tiempo en una de las vueltas, pero no fue suficiente para clasificar a la Q2, quedando en el puesto 20. “Un auto difícil de manejar” expresaron los dos pilotos de Alpine, ambos fuera en la clasificación.

“Hice el mismo tiempo que con la goma blanda, el auto no traccionar y no sale de las curvas lentas, se siente muy duro. Tenemos que entender más el auto porque algo mal hay. Este no es nuestro circuito y no es nuestro finde”