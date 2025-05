Russo Se despidió de San Lorenzo y lo esperan por la tarde en Boca

Luego de despedirse del plantel de San Lorenzo este martes por la mañana en el Nuevo Gasómetro, Miguel Ángel Russo transita las horas de transición de cara a su llegada a Bocahttps://www.mejorinformado.com/deportes/2025-5-20-10-29-40-a-la-espera-del-dt-lo-que-se-le-viene-a-boca-tras-la-eliminacion. Sin perder tiempo, se espera que el DT dirija la práctica en casa amarilla hoy mismo.

El principal impedimento de que Miguel Ángel Russo dirija su primera práctica este martes desde las 15.30hs es la parte legal, ya que la negociación de su desvinculación con San Lorenzo está en marcha y a contra reloj. Para que esté en casa amarilla, el DT deberá estar en condición de libre.

El contrato era hasta fin de año, pero era de público conocimiento que tenía sueldos adeudados por parte del club de Boedo, por lo que ambas partes deberán llegar a un acuerdo para la salida de forma limpia y legal. En el caso de que el ex DT de San Lorenzo no llegue, la práctica la realizará un CT de preparadores físicos de la institución Xeneize encabezado por Cristian Aquino.

Por lo pronto, Russo pasó por el Nuevo Gasómetro por la mañana para despedirse del plantel, con quien disputó el pasado domingo las semifinales del torneo Apertura con derrota 1-0 ante Platense.

Desde Boca se confirmó la desvinculación de Gago, por lo que ya está en posición de poder presentar un nuevo DT

Así mismo, el actual presidente Lopardo manifestó post reunión por la mañana del martes “Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho. Nos planteó que dejaba el cargo, nada más, y hoy se vino a despedir del plantel", agregando además que “Yo le pregunté el viernes sobre las versiones que nos hicieron mucho daño, y me dijo que no, que no había hablado. Ayer le pregunté lo mismo y le creí".

De cara a las próximas horas, los abogados del DT y la institución de Boedo están negociando la salida, que según especialistas del mundo San Lorenzo, no harán fácil la recisión al DT, principalmente en lo económico. En el medio está Boca, que espera al campeón de la Copa Libertadores 2007 en su tercer ciclo frente al primer equipo.