El capitán del Urawa Red pidió disculpas por su actitud contra River

River se quedó con el triunfo 3-1 ante el Urawa Red Diamonds en el debut del Grupo E del Mundial de Clubes de la FIFA, en un cotejo que dejó la extraña reacción del capitán del equipo japonés Marius Hoibraten quien no saludó al plantel argentino. Post cotejo, el noruego dio sus razones y pidió perdón.

El defensor estuvo en el foco de las críticas durante y post cotejo ante el Millonario, luego de pasar por delante de los 11 jugadores de River sin estrechar el saludo protocolar en la previa al inicio de juego. Para el colmo, fue responsable principal del gol de Driussi luego de dejar un cabezazo para atrás corto, que pescó bien el delantero para el 2-0, pero que en la jugada se lesionó gravemente.

Post cotejo, el futbolista nórdico de 30 años aclaró lo sucedió en el saludo protocolar; “A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona, y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos” resaltó el capitán del elenco japonés, agregando además que “Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con vosotros. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos “sostuvo vía Instagram.

las disculpas formales, y en castellano, del noruego por en sus redes sociales

De cara a la segunda fecha de la competencia internacional, River ya piensa en el duelo ante el Monterrey de México, elenco que igualó 1-1 con el Inter en el debut. El cotejo será el sábado desde las 22hs. Previamente el elenco japonés se enfrenta al conjunto italiano, que estuvo lejos de la expectativa con relación a como llegaba.