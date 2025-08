Qué decía la picante indirecta a Mauro Icardi que Wanda Nara borró: la foto

Wanda Nara vuelve a ser noticia tras su breve paso por Europa, donde combinó trabajo y placer junto a L-Gante. La empresaria acompañó al cantante durante su tour por España y luego hizo una parada estratégica en Milán, la ciudad que fue su hogar durante años cuando vivía junto a Mauro Icardi y sus hijos. Allí, además, aprovechó para anunciar su próximo tema musical, que se titulará Tóxica, una palabra que parece describir bien el momento.

En pleno regreso a la Argentina, Wanda Nara decidió compartir una historia en Instagram para contar algunos detalles de su estadía en Italia. Lejos de mantener un perfil bajo, la mediática se despachó con mensajes que apuntaron de lleno a su ex pareja y a Eugenia “la China” Suárez. No obstante, a los pocos minutos, decidió borrar la publicación, alimentando así el misterio sobre su contenido.

La foto mostraba varias cajas y venía acompañada de una frase que dejaba poco lugar a dudas sobre a quién iba dirigida la indirecta: “No son de la mudanza de Estambul. No la quieren devolver, por más que los seis dijimos que no íbamos a volver”. Con esto, Wanda Nara apuntaba directamente a Icardi, quien, según trascendió hace poco, planea desprenderse de cosas que pertenecen tanto a ella como a sus hijos.

En el mismo mensaje, la conductora recordó sus primeros pasos en Europa: “A Milán llegué hace 17 años, parte de mi vida y documentos estaban acá. Es mi segundo hogar. Fueron días largos, pero quería cumplir la promesa a mis hijos, algunos recuerdos y juguetes que eran importantes para ellos”.

Además, Wanda Nara aprovechó para responder a las críticas de quienes la cuestionaron por viajar sin sus hijos a Italia: “Las vacaciones de invierno de ellos fueron antes de todo esto y eligieron dónde ir. No me dejaron sacarlos del país, así que no pudieron acompañarme”.

Lejos de sentirse culpable, la mediática detalló cómo pasaron sus días los chicos: “Disfrutaron Buenos Aires a pleno: teatros, parques, amigos y familia. Se quedaron felices con quien ellos quisieron: mi papá, el abuelo, y amigas mías con hijos amigos de ellos”.

En cuanto a su estadía en Milán, Wanda Nara no se detuvo solo en asuntos familiares. Reveló que aprovechó para cerrar negocios, reencontrarse con amigos y hasta preparar parte de su vestuario para futuros proyectos en Netflix.

Aunque la historia desapareció de su perfil, el mensaje quedó claro: Wanda Nara sigue marcando territorio y no deja pasar oportunidad para recordarle a Mauro Icardi y a la China Suárez que no piensa guardarse nada.