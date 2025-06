“River está en mi corazón”: Renan Lodi confesó su amor por el Millonario y dejó pagando a su representante

En plena fiebre por el Mundial de Clubes, el lateral brasileño Renan Lodi sorprendió a todos con una declaración inesperada: sueña con ponerse la camiseta de River Plate. Aunque su representante intenta convencerlo de que juegue en Boca, el ex Atlético de Madrid fue claro y directo: “Me gustaría jugar en River, no en Boca. River está en mi corazón”.

La revelación llegó después del empate 1-1 entre Al Hilal y Real Madrid, por la primera fecha del grupo H. En conferencia de prensa, el zurdo de 27 años fue consultado por su futuro y terminó dejando una frase que recorrió el fútbol argentino:

“Mi agente es de Boca. Yo le decía que quería trabajar con Gallardo, porque es top, y él me decía: ‘Tenés que ir para Boca. La hinchada es muy famosa y está con las canciones los 90 minutos’. Pero yo le dije: ‘A mí me gusta River’”.

Un historial cargado de jerarquía

Renan Lodi no es un improvisado. Formado en Athletico Paranaense, dio el salto a Europa con Atlético de Madrid, pasó por Olympique de Marsella y Nottingham Forest, y hoy es una pieza clave del poderoso Al Hilal saudí. A nivel selección, fue titular en la final de la Copa América 2021, donde sufrió el inolvidable gol de Ángel Di María que le dio el título a la Argentina en el Maracaná.

Pero, más allá de los colores y las competencias, hay un recuerdo que parece haberlo marcado:

“Jugué en El Monumental y estoy muy contento de que estén aquí”, dijo al referirse a aquel cruce contra River en la Recopa Sudamericana 2019. “Me gustó el estadio, la gente, el clima”.

Un deseo que pisa fuerte

Aunque elogió también a la hinchada xeneize (“me sorprendió el otro día la gente de Boca que está en todos lados”), no dejó lugar a dudas: “Me gustaría jugar en River, no en Boca. River está en mi corazón y me gustaría muchísimo”.

Con contrato en Al Hilal hasta junio de 2027, su llegada parece difícil a corto plazo. Sin embargo, a sus 27 años todavía tiene margen para cumplir ese deseo. ¿Será Gallardo el que lo reciba, si vuelve a dirigir al club? ¿O se ilusionará el Muñeco con sumarlo más adelante?

Por ahora, la pelota la tiene el destino. Pero River ya sabe que tiene un fan inesperado… y que podría vestir la Banda Roja más adelante.