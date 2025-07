Bombazo: Maravilla Martínez decidió su futuro y le comunicó a Racing su decisión final

En tiempos donde las traiciones calan hondo y los contratos se rompen tan rápido como se firman, Racing recibió una noticia que sacude el corazón del hincha con una mezcla de emoción y orgullo. Adrián “Maravilla” Martínez, goleador indiscutido y emblema ofensivo del equipo, renovará su contrato con la Academia hasta 2028 y dejó claro que colgará los botines vistiendo la camiseta celeste y blanca.

El delantero, que llegó al club en un momento clave y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas con goles, carisma y compromiso, decidió dar un paso más: hacer de Racing su casa definitiva. “Cuando me retire voy a ser hincha de Racing, igual que toda mi familia”, confesó en una entrevista reciente, alimentando aún más el idilio con la gente.

La noticia fue adelantada por el periodista @DavilaTomi, quien aseguró que el acuerdo está cerrado y que solo resta la firma para oficializar la continuidad del artillero. El nuevo vínculo no solo lo une al club hasta 2028, sino que marca el deseo explícito del jugador de terminar su carrera en Avellaneda, alejando cualquier tipo de especulación sobre su futuro.

El anuncio llega en medio de un clima de decepción por la sorpresiva salida de Maximiliano Salas, quien decidió dejar el club tras haber jurado amor eterno a Racing. A contramano de esa postura, Maravilla eligió la lealtad y el sentido de pertenencia: "Este club me devolvió la confianza y me dio todo, no hay mejor lugar para cerrar mi carrera", habría dicho en la intimidad del vestuario.

Martínez, que ya se metió en la historia grande del club con sus goles en clásicos y sus actuaciones determinantes en torneos clave, ahora apunta a convertirse en bandera, referente y símbolo de una generación de futbolistas que apuestan por el arraigo en un fútbol cada vez más mercenario.

Con su renovación, Racing no solo se asegura a su goleador por tres temporadas más, sino que consolida un proyecto deportivo con identidad, compromiso y amor por los colores.