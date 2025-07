Dalila respondió si tuvo un encuentro amoroso con El Polaco a escondidas de Barby Silenzi

En las últimas semanas, el romance de Barby Silenzi y El Polaco llegó a su fin. Si bien no comunicaron los motivos, las fotos del cantante a los besos con Dalila fue lo que detonó la relación. Sin embargo, él negó rotundamente que haya sucedido algo entre ellos. En medio de la polémica, apareció la propia cantante a contar qué fue lo que ocurrió entre ellos en el camarín de ese show.

Pese a que El Polaco intentó mantener la postura de que no le fue infiel a Barby Silenzi, terminó siendo deschavado por Dalila. En el programa de streaming Pelotuchos, Pelotuchas, habló sobre lo que fue su encuentro íntimo y la razón por la que no quería ocultarlo.

“Hace muchos años que nos conocemos y justo una vez se dio en un teatro en Rosario, le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme”, confesó la cantante.

Por lo que Dalila se metió de lleno en el relato de cómo fue su encuentro con El Polaco y por qué no quiere ocultar esta historia: “Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín".

"Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí... Terminamos a los besos", confirmó. A lo que expuso por qué no planea mentir en público: "Yo ya sabía que cuando llegara me iban a decir que tenemos que hablar. Sí, hablé y le dije la verdad. Fui muy sincera. Le dije que estuve en falta, le pedí disculpas y que la decisión era suya (por si quería separarse)".

Ante esta situación, marcó su molestia sobre la razón por la que El Polaco no se animó a confesárselo a Barby Silenzi: "Dale bolu... No tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya (por la separación)”. Y enfatizó: "Yo tengo ovarios para decirle a mi pareja: 'sí, me mandé una cagada'. Ya está, qué querés que te diga. Son cosas que pasan, te tomas un par de tragos, estas con tus amigos y te puede llegar a pasar".