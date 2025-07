Colgado en Boca y sin acuerdo con Estudiantes: Rojo en la mira de Independiente

La novela de Marcos Rojo sumó un nuevo capítulo que podría cambiar el mapa del mercado de pases. El defensor, que está fuera de la consideración en Boca y con contrato hasta diciembre, fue sondeado por Independiente en las últimas horas. Sí, el Rojo de Avellaneda levantó el teléfono para preguntar por su situación y tantear si es posible incorporarlo como refuerzo.

Mientras su regreso a Estudiantes, su club de origen y el deseo que manifestó públicamente, quedó en pausa por diferencias con la dirigencia, apareció una opción que nadie tenía en el radar: Independiente.

La partida de Rojo de Brandsen 805 parece inminente, sea en este mercado o al finalizar su contrato, ya que el Consejo de Fútbol no planea renovarle. Sin embargo, la puerta de salida no se abrirá sin una compensación económica, aunque el ciclo del ex capitán ya parece agotado.

Con la necesidad de sumar experiencia en la zaga, el flamante integrante de la secretaría técnica del Rojo, Diego Colotto, tomó la iniciativa y se comunicó con el jugador para conocer su voluntad. Desde Avellaneda aseguran que no fue un pedido del DT Julio Vaccari, que tiene otros apellidos en carpeta, sino una jugada netamente dirigencial en medio de una relación tensa entre el cuerpo técnico y los directivos.

En Independiente saben que necesitan refuerzos, y aunque no será fácil destrabar su salida de Boca, el nombre de Rojo ya entró en agenda. De avanzar, será otro tema a tratar en la próxima cumbre que buscará reencauzar el rumbo futbolístico del club.

Por lo pronto, el interés está. El jugador necesita minutos, Boca no lo va a utilizar y el Pincha por ahora se corrió. ¿Se da el pase bomba del invierno?