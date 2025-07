En Núñez están expectantes por un dinero inesperado que podría caerle muy bien en este mercado de pases. Joaquín Panichelli, que brilló en el Mirandés de la Segunda División española, está a punto de concretar su transferencia al Racing de Estrasburgo. Esta operación le cae muy bien a River, que conserva un 20% del pase del atacante y, si se termina confirmando, recibiría una suma superior a los 3 millones de euros.

El delantero de 22 años se transformó en prioridad del equipo francés donde juega el ex Boca, Valentín Barco, recientemente adquirido tras estar a préstamo del Brighton. Panichelli, quien se destacó en la Reserva de River pero no logró espacio en el plantel de Primera, pasó al Alavés después de quedar libre en 2022 para luego ser cedido al Mirandés, donde tuvo un rendimiento destacado con 21 goles y 4 asistencias en 48 encuentros, convirtiéndose así en el segundo máximo goleador de la categoría.

Panichelli destacó en la Reserva de River y podría dejarle

Ahora, con la temporada 2025/26 a punto de comenzar, el Racing de Estrasburgo mostró interés en el atacante y las partes están cerca de cerrar un traspaso por el delantero que rondaría los 16 millones de euros. De concretarse, River recibiría alrededor de 3.200.000 euros por el porcentaje que se quedó del nacido en Córdoba capital.

Un ascenso frustrado con Mirandés

A pesar de su gran temporada, en la que vivió la experiencia de disputar el reducido por el ascenso con el Mirandés, no hubo alegría final para Panichelli. Su equipo fue eliminado en la final por el Real Oviedo, conjunto liderado por el veterano Santi Cazorla, campeón de la Eurocopa con España en 2008 quien a sus 40 años retornará a La Liga. En ese partido definitorio donde el ex atacante del Millonario quedó a las puertas del ascenso también tuvo a otro cordobés ex juvenil de River, el mediocampista Santiago Colombatto.