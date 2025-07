Briatore le respondió a Colapinto, tras la estrategia de Alpine en Bélgica

Una tarde difícil vivió este domingo pasado el argentino Franco Colapinto en el GP de Bélgica, luego de finalizar 19° tras partir de la 15° posición. “Creo que paramos una vuelta tarde o dos vueltas tarde y después con esas dos paradas no ayudó“, fue la crítica que soltó el piloto de Pilar al analizar su rendimiento en la carrera. Y Flavio Briatore al hacerse eco de la situación, no dejó pasar la situación. Por eso, decidió responderle indirectamente al bonaefrense explicando qué se buscó desde el box de Alpine.

“Las condiciones fueron típicas de Spa, como vi en varias ocasiones a lo largo de los años, e hizo que se generara una carrera interesante desde el pit wall“, expresó el asesor de la escudería, dejando ver la alta influencia que tuvo la incesante lluvia que azotó sobre la pista.

En ese sentido, Briatore no pasó por alto las dificultades que presenta el monoplaza ante climas húmedos. “Fue un fin de semana difícil para el equipo en una pista que sabemos que no se ajusta a las fortalezas de nuestro paquete“. Por eso, aclaró: “Intentamos algo distinto al correr con menos ala, lo cual no fue sencillo en estas condiciones“.

En la previa de Bélgica, Briatore, Colapinto y Lionel Scaloni

Tras aquel análisis global, se detuvo especialmente en la actuación de Colapinto. Sin dar explicaciones acerca de la primera parada, Briatore solamente se refirió a la segunda, efectuada cuando el argentino marchaba 18° y lo llevó a perder la posición con Carlos Sainz. “Detuvimos a Franco para cubrirnos de Carlos al final, pero en la posición en la que estaban era poco probable que cambiara el desenlace de la carrera“, reconoció.

De manera opuesta, aprovechó el momento para felicitar a Pierre Gasly, quien finalizó 10° y alcanzó las 20 unidades en lo que va de temporada. “Es bueno que al menos nos hayamos ido con un punto. Pierre hizo bien al dejar atrás al Red Bull, Haas y otros que lo que estaban siguiendo en el tramo final“, cerró Briatore.

La palabra de Colapinto y Gasly tras el GP de Bélgica

Alcanza con mirar la grilla de posiciones para saber que el rendimiento de los pilotos de Alpine en Spa fue diametralmente opuesto. Aquello también se terminó notando en el análisis de la carrera que realizó cada uno.

Por su parte, Colapinto, tras finalizar anteúltimo, declaró: “Fue una carrera positiva en general en lo que respecta a dar todas las vueltas, pero no fue nada positiva en cuanto a ritmo, nos costó mucho con la goma lisa otra vez, sin ritmo, patinando mucho, el aire sucio me costaba, creo que no fue buena carrera en general para nosotros“.

En la vereda de en frente se paró Gasly, quien a diferencia de las críticas de Colapinto por la estrategia implementada, reconoció haber abandonado la pista “satisfecho” por haber tomado “las elecciones correctas“. “Realizamos buenas decisiones, como optar por un set up agresivo con carga aerodinámica baja, que nos permitió atacar y defender en las rectas, y parar en pits en el momento adecuado al ver que la pista se estaba secando rápidamente”, explayó el francés, visiblemente contento por la unidad sumada.