Pacífico: siguen las acusaciones y los cruces entre el básquet y el fútbol

Hace mucho tiempo que es publico conocimiento que las relaciones entre las subcomisiones de fútbol y básquetbol del club Pacífico de Neuquén capital son tirantes y casi no existe afinidad entre ambas actividades. Fue un secreto a voces, que las últimas reuniones donde se tenía que llamar a elecciones y asambleas, el año pasado, no terminaron de buena manera. Acusaciones cruzadas, pedidos de contratos, aportes, subsidios, cobro de publicidades, cuotas de cada actividad, hipotéticos negocios inmobiliarios. Todas las versiones se conjugan.

Aquello que quedaba en la interna e intimidad del club, se hizo de conocimiento general y de ambos lados se emitieron comunicados de prensa.

En las últimas horas el presidente de la subcomisión de fútbol José Luis "Pepe" Canales en redes sociales comentó sobre el momento interno que vive la institución aurinegra.

El título no deja de sorprender. La nota se titula "¿Se vienen las SAD al fútbol Neuquino?" y luego agregó que "el fútbol argentino se ha vuelto muy tentador para las Sociedades Anónimas Deportivas. Empresarios ávidos de obtener ganancias, no miden ni escatiman en ofrecer dinero para armar formidables planteles. Lo que nunca queda claro es la contraprestación solicitada que queda en una nebulosa, lejos del conocimiento de los verdaderos dueños de los clubes que no son ni mas ni menos que los socios".

Más adelante indicó que "la utópica pretensión de armar equipos profesionales de fútbol con la promesa de llegar a competir en las grandes ligas, choca con la realidad económica de la región. A no ser que detrás de la gran promesa de poner un equipo en primera, se esconda el verdadero motivo de empresarios inmobiliarios que bien conocen el valor económico del cotizado predio que hoy ocupa el fútbol del club Pacífico."

Posteriormente sostiene que "un terreno amplio, ubicado en la zona céntrica, sobre una calle que comunica con la zona costera del río Limay, es muy grande la tentación para obtener importantes ganancias, sin importar demasiado lo que se va a perder" y se preguntó "¿Dónde entrenarán y jugarán nuestros planteles de futbol femenino y masculino?, ¿Dónde quedarán los recuerdos de miles de deportistas que transitaron y dejaron parte de su vida, defendiendo los colores del Decano?".

El estadio de fútbol del Club Pacífico en Mitre y Agote, hoy en el macrocentro neuquino



El mandamás del fútbol de la institución remarcó que "seguramente en alguna cuenta bancaria de personas a las que nada les importa el deporte ni los deportistas que lo practican. Sigamos pensando en el club social que somos. Sigamos trabajando juntos para defender y continuar haciendo crecer lo que tanto nos ha costado lograr y mantener".

En su extensa alusión aseveró que "a los familiares del fútbol que tengan alguna duda al respecto, les pido que consulten, pregunten y se interioricen que 20 años de mi vida los he dedicado a trabajar por el club que amo con el alma con el solo motivo de hacer lo que me gusta y poder transmitir a la nuevas generaciones la pasión de lo que se siente al estar dentro de un campo de juego vistiendo los colores de un club, algo que alguna vez pude hacer realidad en mi juventud y que de la misma manera pude transmitir a mis hijos que aman el futbol con la misma pasión que lo hago yo. Por esa pasión y sentido de pertenencia he dejado de lado obligaciones laborales, familiares e inclusive me he privado de tomar unas simples vacaciones para poder estar en cada momento que el club me ha necesitado".

"Sigamos construyendo juntos y no nos dejemos engañar con espejitos de colores", afirmó Canales

Finalmente expresó además que "que gracias a todos los que nos han acompañado y bienvenidos a los que quieren un club de todos y para todos. Seguramente no todo ha sido perfecto porque soy un ser humano común, todos sabemos que el que hace tiene siempre la posibilidad de equivocarse y el que no hace nada se dedica a criticar, pero les puedo asegurar que con mis errores y aciertos, defectos y virtudes todo lo que he hecho y lo que hago es por amor a este club que tantas alegrías me ha dado en esta vida", cerró Canales.