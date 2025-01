Construirán un estadio de hockey sobre hielo para 4 mil personas en Bariloche

El empresario Diego Fenoglio, CEO y fundador de Rapanui, confirmó que llevará adelante un ambicioso proyecto: la construcción de un estadio de hockey sobre hielo y patinaje artístico en San Carlos de Bariloche, con capacidad para 4 mil personas. Según reveló, el proyecto contará con dos pistas olímpicas, una destinada al hockey y otra al patinaje artístico.

Reconocido por su cercanía a diferentes disciplinas, destacó que la iniciativa no solo busca potenciar los deportes sobre hielo, sino también ofrecer una nueva alternativa turística para los visitantes a la ciudad lacustre rionegrina.

"Es un proyecto pensado como negocio, pero que sin duda beneficiará a la ciudad al diversificar las propuestas de entretenimiento".

Luego, algo que es habitual en sus dichos, volvió a mostrar su afinidad con el gobierno de Javier Milei y durante un streaming con otros industriales sostuvo que tiene previsto cumplir con un viejo sueño por las condiciones económicas que generó el gobierno libertario.

"Tengo un proyecto hace 30 años de hacer un estadio para hockey sobre hielo y patín artístico en Bariloche para 4 mil personas. Lo voy a hacer por Milei. No lo hubiese hecho si no hubiese estado Milei. Lo juro por Dios. Si yo tengo algo estable, lo puedo hacer. Si no, no lo hubiese hecho", contó en la última emisión de La Fábrica Podcast.

"Cuando yo tenía veintipico de años de hockey de unos amigos míos y yo los iba a ver. Y me encantaba: se mataban entre ellos. Pero como estaban protegidos no pasaba nada, es divertidísimo", contó sobre el origen de su idea.

"Es un estadio con dos pistas olímpicas. Una para patinaje artístico sobre hielo y otra para hockey. Yo lo hago por negocio, no para contribuir a la ciudad de Bariloche. Creo que le voy a dar una alternativa a los turistas para ver espectáculos", detalló.