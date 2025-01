Rally Dakar: Benavides asistió a un chileno, y terminó ganando la octava etapa

El Rally Dakar se acerca a sus instancias definitivas en la edición 47° que se corre en Arabia Saudita. Los argentinos siguen su camino con realidades diferentes. Luciano Benavides dio la nota del día donde consiguió ganar la etapa 8, luego de asistir al piloto chileno Pablo Quintanilla, también en motociclismo, que tuvo un durísimo accidente. el neuquino Rostan cumplió otra actuación.

La etapa entre Al Duwadimi- Riad llevaba trascurridos 133 kilómetros de los 487 pautados, cuando Quintanilla sufrió un accidente, que por fortuna tuvo cerca al argentino Benavides y el francés Van Beveren, quienes lo asistieron pidiendo el rescate hasta la llegada del helicóptero. El piloto está fuera de peligro, pero en el momento estuvo complicado, al borde del desmallo.

Una vez que el servicio de urgencias se hizo presente en el lugar, los pilotos pudieron volver a la competencia, donde el reglamento establece la devolución del tiempo a quienes asisten al herido, por lo que Luciano Benavides recuperó los 31 minutos de detención, y en la carrera se pudo quedar con el triunfo de la 8va etapa, que lo posiciona cuarto en la general. El australiano Sanders lidera luego del séptimo puesto.

Por su parte, el neuquino Santiago Rostan culminó en el puesto 51° luego de los 487 kilómetros recorridos, quedando en el lugar 41° de la general y 30 en Rally 2.

El neuquino se mantiene en el lote medio del Rally Dakar

Por otro lado, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron séptimos con su Taurus y conservan el primer puesto en la categoría Challenger. Lisandro Sisterna, con el español Pau Navarro (Taurus), ganaron la etapa y son cuartos en el acumulado.

En tanto en auto, Juan Yacopini se ubicó en el lugar 19 y se mantiene en el puesto 7. Además, en la Side By Side, el cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) y Pedro Gonzalo Rinaldi volvieron a ganar una etapa en una categoría donde el estadounidense Brock Heger (Polaris) domina la general. Manuel Andújar (Can Am) y Bernardo Graue fueron octavos y se colocan 23º en la general.

El Rally Dakar entra en su etapa de definición a falta de cuatro etapas. La 9na será desde Riad hacia Haradh, con unos 357 kilómetros cronometrados. Según como lleguen será el orden de salida de la etapa 10, que será en Empty Quarter, el segundo desierto más grande del mundo.