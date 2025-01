Bien argento: el video presentación de Thiago Almada en su llegada al Olympique Lyon

Un nuevo argentino oficializa su salto a Europa, y se trata nada menos que de un campeón del mundo: Thiago Almada fue presentado en Olympique Lyon y lo recibieron con un video en donde participa otro futbolista de la Selección Argentina que levantó la Copa del Mundo en Qatar, Nicolás Tagliafico, que será su nuevo compañero.

Bienvenido Thiago uD83DuDD34uD83DuDD35uD83EuDD1DuD83CuDDE6uD83CuDDF7 — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025

En el video se lo ve llegando al Tola Vologe, lugar de entrenamiento del club francés, a pura cumbia, y cruzándose con Tagliafico, que justo preguntaba por él. "Ya estás acá, ¿cómo viniste?", le dice el lateral, a lo que Almada contesta: "Ya conozco acá, ya vine. Mirá el teléfono". Luego del intercambio entre los jugadores aparecen goles suyos en el estadio del Lyon por los Juegos Olímpicos de París, además de sus logros en Botafogo, donde se hizo con el Brasileirao y la Copa Libertadores el pasado año. Será su primera experiencia en el fútbol europeo y usará el dorsal '23'.

Un champion du monde peut en cacher un autre uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ... pic.twitter.com/LWjWHr6UOZ — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025

A pesar de que el Guayo sale del club brasileño, como se había estipulado en su llegada, la ficha del volante sigue perteneciendo a Botafogo, que oficialmente lo presta al Lyon hasta junio de este año. Todo esto debido a las dificultades económicas de Les Gonnes por las que están impedidos de fichar hasta no vender u obtener una ganancia superior a 100 millones de euros o se decretará su descenso. Los clubes comparten dueño (John Textor, un empresario estadounidense) y esto hizo posible la operación. De solventar sus deudas, el elenco francés podría aspirar a una compra definitiva.

La historia del poco ortodoxo fichaje de Almada

Luego de un periplo por el Atlanta United de la MLS, el volante surgido en Vélez aceptó llegar a Botafogo, que lo compró en 20 millones de dólares con la promesa de luego dar un salto europeo. Textor, que tiene una parte del club de Río de Janeiro y adquirió el Olympique de Lyon en diciembre de 2022 por más de 300 millones de euros, fue el hombre que unió los caminos para el recorrido de un Almada que en el medio tuvo un gran semestre siendo importante en las conquistas del Brasileirao y la Copa Libertadores.

Almada fue presentado en Lyon y tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo.

"Pregunté sobre las dificultades económicas que atravesaba el club y me dijeron que lo solucionarían", comentó Almada poco más de un mes antes de que se oficializara su llegada. Lo cierto es que la sanción obliga al Lyon a desprenderse de muchos jugadores importantes (ya oficializaron tres ventas) o la Dirección Nacional de Control y Gestión decretará su pérdida de categoría por no cumplir con sus obligaciones financieras. Más allá de la amenaza, Textor asegura que no habrá descenso: "Quiero que quede bien claro: no vamos a descender. Es sólo una advertencia si no tomamos ciertas medidas. No seremos relegados a segunda división".