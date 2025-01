Gimnasia licenció a un jugador que comenzará un tratamiento psiquiátrico

Hay preocupación en Gimnasia La Plata por la delicada situación de Matías Abaldo con respecto a su salud mental. El delantero uruguayo fue licenciado por tiempo indeterminado luego de retirarse de la concentración del plantel y aparecer en la casa de su abuela. Su representante afirmó que el futbolista de 20 años comenzará un tratamiento psiquiátrico.

El manejador del jugador, Edgardo Lasalvia, dio más detalles sobre la delicada situación de Abaldo: "Me llamó para decirme que se iba a ir de la concentración porque no la estaba pasando bien, no está feliz, estaba sufriendo. Matías está contenido con su familia. Hoy a la tarde tenemos turno con el psiquiatra, es un tema muy de fondo", dijo.

Además, Laslavia detalló que sus problemas comenzaron luego de lesiones que despertaron su malestar emocional: "Dentro de la cancha él es feliz. La distancia y las lesiones empeoraron su situación del día a día. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano", sostuvo, y expresó su preocupación por el momento actual del delantero: "Estoy preocupado, no quiero que pase lo mismo que con el Morro García. Si quiere dejar el fútbol, lo voy a apoyar. No quiero que Matías se lastime, quiero que sea feliz".

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83EuDDE0 Muchísima atención a estas declaraciones de Edgardo Lasalvia, representante de Matías Abaldo, en diálogo con @provincia1270, sobre la salud mental del delantero uruguayo que milita en Gimnasia La Plata. Delicadisimo:



«Me llamó para decirme que se iba a ir de la… pic.twitter.com/8gfRukf3Jp — JS (@juegosimple__) January 16, 2025

El delantero, que fue parte del plantel Sub-20 de Uruguay que se consagró campeón del Mundial de la categoría en Argentina, llegó a Gimnasia a mediados del 2023 procedente de Defensor Sporting. En el Lobo acumula 36 partidos y 5 goles, aunque en el último tiempo las lesiones le dificultaron tener continuidad a pesar de ser considerado uno de los jugadores más desequilibrantes del conjunto platense.

El mensaje de Verón para Abaldo

Desde la otra vereda hubo solidaridad con el atacante de Gimnasia, y vino de parte de Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata. El mandatario del León se hizo eco de la noticia y le dio un mensaje de aliento tanto a Abaldo como a su familia mediante su cuenta de Instagram: "Mucha fuerza en este momento. Abrazo grande para vos y la familia, esperemos verte bien pronto, donde sea pero bien", expresó la Brujita.