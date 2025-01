Buen arranque de Independiente, con doblete de Ávalos superó a Sarmiento

Independiente de Avellaneda derrotó 2 a 1 a Sarmiento de Junín en el debut de ambos equipos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro se disputó en el Estadio Ricardo Enrique Bochini.

Todo del Rojo resultó un primer tiempo que no escatimó en alicientes más allá de la justa ventaja con la que el local se fue al descanso. Ya de entrada, se salvó de la roja el ex Boca Juniors Juan Insaurralde por propinarle un codazo en la cara al chileno Felipe Loyola y nuevamente el árbitro Sebastián Martínez quedó en el centro de la escena cuando necesitó del VAR para cobrar un claro penal por mano del ex Colón de Santa Fe, River Plate y Talleres de Córdoba, Alex Vigo. Subsanada la omisión, a los 14 minutos, Gabriel Ávalos disparó alto y a la derecha de Lucas Acosta convirtiendo el primero.

Así fue la apertura del marcador para Independiente

El paraguayo Gabriel Ávalos uD83CuDDF5uD83CuDDFE, de penal, convierte el primer gol de Independiente uD83DuDFE5 en el Apertura 2025 uD83CuDFC6uD83CuDDE6uD83CuDDF7. Fortísimo remate para el 1-0 parcial ante Sarmiento.pic.twitter.com/a5nmpDbga8 — VSports Team (@VSportsTM) January 24, 2025

Después, Diego Tarzia desperdició sus chances, una desde el corazón del área y en otra topándose primero con el arquero y luego con un despeje en la línea. En el medio, el anfitrión sumó una preocupación cuando Santiago Montiel se retiró en llanto tras sufrir un desgarro, permitiendo el buen debut del refuerzo mendocino Luciano Cabral.

El complemento arrancó a pedir de los de Vaccari, que a los dos minutos estiraron diferencias con una gran jugada colectiva que terminó con un centro desde la derecha de Felipe Loyola que cabeceó Ávalos para el segundo. El atacante siguió encendido como punta de lanza del funcionamiento del equipo y más tarde estrelló el tercero en el palo.

Otra ves Ávalos para el rojo. 2 a 0.

Excelente obra colectiva de Independiente uD83DuDFE5. Brillantes Loyola y Millán. Doblete del paraguayo Gabriel Ávalos uD83CuDDF5uD83CuDDFE. 2-0 ante Sarmiento.pic.twitter.com/wzKfniLOnj — VSports Team (@VSportsTM) January 24, 2025

Cerca de la media hora del segmento, Rodrigo Rey salió a despejar con los puños, impactó con fuerza excesiva sobre el ingresado Franco Frías y el juez vio un penal que a los 31 anotó Pablo Magnín con un disparo a la derecha del guardameta.

El descuento del equipo "Kiwi".

Primer gol de Pablo Magnín con la camiseta de Sarmiento uD83DuDFE9. Descontó de penal para el 2-1 ante Independiente en Avellaneda.pic.twitter.com/qGZKfvpsm2 — VSports Team (@VSportsTM) January 25, 2025

Más allá del descuento, el anfitrión estiró su dominio y terminó muy aprobado por su gente. Independiente dio un primer paso con firmeza y sueña con que sea un cimiento para lo que viene.