Dura derrota y eliminación de La Amistad en Comodoro Rivadavia

La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia goleó este sábado 4 a 1 a La Amistad de Cipolletti y con ese resultado -el global fue 4 a 2- ganó la final de la Región Patagónica Zona Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25 y accedió para jugar por uno de los ascensos al Torneo Federal A de esta temporada. El partido, que se disputó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 del barrio General Enrique Mosconi, tuvo el arbitraje impecable del siempre polémico, sospechado y cuestionado Joaquín Gil de la Liga bonaerense de San Pedro.

A los tres minutos de juego, y la CAI tuvo una chance con un remate de Facundo Vilte, pero su disparo fue muy suave que terminó en las manos del arquero Exequiel Lara. Minutos más tarde, la CAI tuvo otra posibilidad. Centro de Valentín Pesse, Vilte se anticipó y la pelota se fue cerca.

La visita respondió con un remate desde afuera de Gustavo Yoel Juárez que se fue apenas por arriba del travesaño. Esta vez se salvó el arco defendido por Francisco Del Riego. Hasta que a los 10 minutos, apareció de nuevo el marplatense Juárez, quien tomó el balón, entró al área y con un derechazo puso sobre el palo izquierdo el 1 a 0 y 2 a 0 en el global.

Sin embargo, la CAI llegó al empate ocho minutos más tarde. Gran jugada de Vilte por la izquierda, la pelota se la dio a Pesse, y éste envió un centro para que Vilte establezca la igualdad. El ’"Azzurro" logró dar vuelta el marcador con un robo de Matías Avila, la pelota le llegó a Gonzalo Figueroa, y el ’Tigre’ no perdonó para poner las cosas 2 a 1 e igualar el global.

Cuando se jugaban 25’, Juárez tuvo una chance para igualar el marcador, pero su tiro libre se fue lejos.

Gonzalo Figueroa, clave en el ataque de los chubutenses

El elenco de Nicolás Segura y Andrés "Cuqui" Silvera llegó al tercero. Gran pase de Figueroa, a la espalda de Luis Torres, y Pesse, con un fuerte remate cruzado puso el 3 a 1 ante un indefenso y desprotegido Lara.

En el complemento, el local tuvo dos chances claras para aumentar en el marcador. Primero con un remate de Vilte que atajó Lara y luego un disparo de Luis Oyarzo, que hizo volar al arquero de la visita. La Amistad estuvo a punto de empatar el partido con un tiro libre del ingresado Antonio Santa Cruz que se fue cerca.

El conjunto de Cipolletti llegó dos veces y estuvo a punto de descontar. Sin embargo, la CAI liquidó la historia con un tanto de Federico Reyes, quien recibió un centro de Figueroa, y cayéndose puso el definitivo 4 a 1 a tres del final. En tiempo de descuento, los del "Pulpo" Lencina, tuvieron el segundo, pero el cabezazo de Montero se fue afuera.

Ahora, la CAI se las verá en la gran final por el ascenso al Federal ’A’ -el 9 de febrero en terreno neutral a definir- y aparentemente con el vencedor de la Región Pampeana Sur, que tiene como protagonistas a Costa Brava de General Pico, La Pampa, y Ferrocarril Sud de Olavarría, provincia de Buenos Aires. En el partido de ida, fue victoria de Costa Brava por 1 a 0 en condición de visitante y mañana se definirá el cruce en el norte pampeano.

Para La Amistad, que en 8 años desde su fundación, accedió a una final patagónica por segunda vez, donde vuelve a caer ante un equipo de Comodoro Rivadavia, en el certamen del 2021/2022 cuando cayó ante Jorge Newbery.

Los cipoleños estuvieron a la altura a lo largo del certamen, en esta serie, se quedó cortó en el resultado de la ida y no estuvo fino en la vuelta. Pagó precio muy alto a la falta de definición y a los errores, vía desconcentraciones que costaron goles en contra.

El partido CAI de Comodoro Rivadavia 4 La Amistad de Cipolletti 1

Para la CAI, acceder a la final es un premio a un equipo, que nunca resignó sus banderas. El buen juego, control de pelota, apostar a los juveniles y a los jugadores formados en la entidad. Tuvo mucha suerte en este certamen, ¿existe en el fútbol?, a veces parece que, si. Entró por la ventana a la segunda fase, beneficiado por los resultados de los neuquinos y quedó en el puesto 16 entre 40 equipos. Ahora está entre los 8 mejores del certamen, al que llegó fiel a su estilo.

Síntesis

CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia (4): Francisco Del Riego; Maximiliano Paredes, Franco Flores, Santiago Chamorro y Nasael Quesada, Santiago Vidal, Matías Ávila, Luis Oyarzo y Valentín Pesse; Facundo Vilte y Gonzalo Figueroa; DT: Nicolás Segura y Andrés Silvera.

La Amistad de Cipolletti (1): Darío Lara; Javier Solís, Malcom Giménez, Juan Celaya y Luis Torres; Enzo Díaz Muro, Rodrigo Burgos Martínez, Erik Mendoza y Yoel Juárez; Kevin Guajardo y Franco Montero. DT: Jorge Lencina.

Goles PT: 10m. Yoel Juárez (LA), 18m. Facundo Vilte (C), 2m. Gonzalo Figueroa (C), 31’ Valentín Pesse (C). ST: 42m. Federico Reyes (C).

Cambios ST: al inicio Juan Ignacio Castaño por Mendoza (LA), 15m Antonio Santa Cruz por Torres (LA), 27m. Alan Gutiérrez por Burgos (LA), 33m. Lucas Palma por Vilte (C), 35m. Joaquín Abarzúa por Ávila (C), 39m. Federico Reyes por Paredes (C), 40m. Valentín Salinas Mikelovich x Jiménez (LA).

Amonestados: Vilte, Reyes (C) y Montero, Díaz Muro (LA).

Arbitro: Joaquín Gil (San Pedro).

Cancha: Estadio Municipal Km 3.