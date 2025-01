Emotivo homenaje de Liga de Quito al "Patón" Bauza

Liga Deportiva Universitaria de Quito reconoció anoche al ex entrenador Edgardo Bauza.

La “Noche Blanca” de Liga Deportiva Universitaria de Quito tuvo anoche uno de sus momentos más emotivos cuando el ex entrenador Edgardo Bauza, ganador de la Copa Libertadores de 2008 con el equipo, recibió un homenaje frente a unos 42.000 aficionados que acudieron al partido, en el que el plantel empató 1 a 1 un amistoso ante el peruano Alianza Lima.

"El Patón", que está alejado del fútbol desde hace varios años por problemas de salud, estuvo acompañado por su hijo y su esposa. Sin embargo, sus ex dirigidos le mostraron toda su gratitud, pues no solo los llevó a ganar la Libertadores, sino también la Recopa Sudamericana de 2010 y los títulos locales de 2007 y de 2010.

Con una deteriorada salud, Edgardo Bauza se mostró en publico luego de mucho tiempo y recibió el cariño y afecto de los hinchas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito

A principios de 2019, Edgardo Bauza dejó sus funciones como entrenador de Rosario Central y se desligó prácticamente del fútbol. Su entorno detectó que tenía extraños síntomas en el último tiempo y decidieron someterlo a una serie de estudios que, con el correr de los meses, determinaron que padece demencia temperofrontal, una enfermedad cognitiva.

El ex arquero José Francisco Cevallos y el ex capitán Patricio Urrutia fueron algunas de las leyendas que estuvieron presentes en el reconocimiento al ex entrenador argentino. Tras ese homenaje, se disputó un partido entre las figuras que llevaron a Liga a convertirse en el Rey de Copas de Ecuador, pues además de la Libertadores, ganaron la Sudamericana en dos ocasiones (2009 y 2023), al igual que la Recopa Sudamericana (2009-2010).

Otro de los momentos de la “Noche Blanca” fue la despedida del argentino Ezequiel Lucas Piovi, capitán y pieza clave del equipo para la obtención de los títulos de la Liga Pro 2023 y 2024 y de la Copa Sudamericana de 2023. Piovi dejó Liga de Quito por una mejor propuesta realizada por el club argentino Estudiantes de la Plata. Terminados los homenajes, empezó el partido amistoso entre el “Rey de Copas” y el Alianza Lima, que llegó con el argentino Hernán Barcos y el peruano Paolo Guerrero en sus filas, dos ex jugadores del club ecuatoriano muy recordados y queridos por su hinchada.