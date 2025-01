Cipolletti se plantó, Amarfil firmó hasta diciembre del 2026 y jugará en primera

Fue un comienzo de año con reuniones, idas y vueltas, que tuvo un final feliz. Maximiliano Franco Amarfil seguirá siendo jugador de Cipolletti hasta diciembre del 2026 y jugará a préstamo en esta temporada en Independiente Rivadavia de Mendoza en la Liga Profesional.

El volante que en 2025 militó en Nueva Chicago en el Torneo de la Primera Nacional y jugó 41 partidos, marcó 5 goles, dio 5 asistencias y estuvo en cancha en "El Torito" de Mataderos 3.422 minutos. Sus actuaciones lo convirtieron en uno de los mejores volantes de la categoría, lo que determinó que varios clubes de la misma categoría y de primera división fijaran sus miradas en el jugador surgido en el club barrial Los Humildes de Cipolletti para luego sumarse a la institución albinegra, con paso por las inferiores de San Lorenzo de Almagro y Almirante Brown de Isidro Casanova, volvió a Cipolletti jugó en buena manera en el Torneo Federal A, lo que lo llevaron a ser tenido en cuenta para acceder a la segunda categoría del fútbol nacional.

El redes sociales el Club Cipolletti comunicó la renovación de Amarfil con el club hasta el 2026

El pase de Amarfil

En octubre pasado, el Club Cipolletti anunció oficialmente que Nueva Chicago había decidido hacer uso de la opción de compra del jugador adquiriendo el 50% del pase en 100 mil dólares. Sin embargo, la institución de Mataderos derivaron en la imposibilidad de cumplir ese compromiso y por eso la totalidad del pase de Amarfil sigue perteneciendo al club rionegrino. El convenio eran cuatro cuotas de 25.000 dólares, la primera debió hacerse efectiva el 15 de diciembre. Como ello no ocurrió el albinegro sigue siendo propietario de los derechos deportivos y federativos del jugador.

La salida de Amarfil, con Nueva Chicado no es en buenos términos. Los dirigentes de la institución porteña, se mostraron desilusionados con las actitudes y comportamientos del jugador. Cabe aclarar, que el representante que lo llevó al Torito desde Cipolletti, cortó su vínculo. El jugador, no atendió nunca más el teléfono desde junio y comenzó su relación con una empresa extranjera, la brasileña Tree Soccer Sport.

Futuro

Luego de intensas gestiones entre el presidente de Cipolletti Luca Mancini y el titular de la subcomisión de fútbol Marcelo Bastías, el club Cipolletti extendió un año más, hasta diciembre de 2026, y la llegada a Independiente Rivadavia, en principio, sería a préstamo por un año con opción de compra. No se han dado oficialmente las cifras, ni las condiciones, pero el jugador comenzará mañana la pretemporada en el equipo que orienta Alfredo Berti.

El jugador tenía contrato con Cipolletti hasta el 31 de diciembre del año que recién transcurre. Aunque no fue confirmado, las reuniones habrían sido tirantes y tensas. En principio, se dice que el jugador no quería renovar el vínculo. Se dice que desde la dirigencia valletana, se especuló, con que si no renovaba, la idea era dejarlo colgado un año.

Amarfil tuvo un buen 2024 en Nueva Chicago.

Es cierto, que su actuación en Nueva Chicago, potenció al jugador y su valor se incrementó notablemente. Para Cipolletti fue una apuesta que salió bien desde lo deportivo y desde lo económico será un acierto si se da una hipotética a venta. Hasta ahora, no ha ingresado un peso, y son todas especulaciones.

Amarfil jugará en primera en Liga Profesional en La Lepra mendocina, las redes sociales de Nueva Chicago por los dichos de los dirigentes hablan de un ser desagradecido, egoísta y de traición a una entidad que le dio la vidriera en el fútbol nacional. El jugador finalizó mal su relación con el representante que le consiguió y le abrió las puertas en la segunda categoría del fútbol argentino. Cipolletti estuvo al margen de las negociaciones del mediocampista con la institución porteña, el anterior empresario y la actual empresa que maneja su carrera. La novela apunta a tener varios capítulos más, donde ya hubo traiciones, cambios de parecer, cambios de opiniones, aprietes, costo y beneficio.