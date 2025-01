Rally Dakar 2025: Juan Santiago Rostan completó la quinta etapa

El piloto neuquino Juan Santiago Rostan, a bordo de su moto KTM completó la quinta etapa del Rally Dakar 2025, la cual unió las ciudades de Al Ula y Ha’il. El piloto de Neuquén finalizó la jornada en la posición 51 en la general sobre 129 competidores que siguen en carrera. En cuanto, a las motos su ubicación fue en el puesto 33ª sobre 108 máquinas que finalizaron la prueba de hoy jueves, que tuvo 492 kilómetros de extensión, con 428 de competencia y 64 de enlaces. En tanto, en la clasificación de las cinco etapas corridas, el representante patagónico se ubica 49ª en la general y 32ª en su categoría la W2RC.

Así se expresó el neuquino cuando completó la quinta etapa

El neuquino aseveró que "me fue bastante bien, tenía ganas de llegar hoy porque se me hizo un poco largo los dos días, pero pudimos descansar bien ayer, lo cual es importante en una etapa maratón. Teníamos que cuidar mucho tanto ayer como hoy porque no teníamos gomas, la moto no aceleraba tampoco frenaba bien, así que había que tener precaución".

Luego agregó que "el miércoles pudimos apretar un poco más, nos fue mejor, pero hoy (por este jueves) salimos a terminar la etapa. Me hace falta el día de descanso para resetear mi cabeza porque fue una semana muy exigente, lo cual fue bastante duro y en la segunda semana quedará el resto”, declaró Rostan al equipo Carburando.

Rostan sigue en competencia

Luciano Benavides se impuso en la Etapa 5 del Dakar 2025, el salteño capitalizó una penalización a Adrien Van Beveren para sumar su primer triunfo parcial de la presente edición de la competencia.

En tanto, Martin Macik ganó en Camiones y sigue liderando la tabla general, que es escoltado por Kees Koolen y Mitchel Van Den Brink.