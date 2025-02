Todo listo para las últimas dos fechas del Supercross Nocturno ¿Dónde y cuándo?

El Motocross Club Neuquén tiene todo preparado para dar inicio al año 2025 y seguir con la 29° edición del Nocturno de Supercross, que nos dejó cuatro grandes fechas y ahora espera la definición del campeonato con la quinta y sexta cita. Este jueves 13 de febrero, en el Coliseo de La Barda, un clásico en la región, reunirá a destacados pilotos tanto nacionales como chilenos de alto nivel para disputar la penúltima fecha del campeonato nocturno de supercross.

Más de 80 pilotos han confirmado su participación en esta quinta fecha, y se espera la presencia de un centenar de motos que se inscribirán durante la jornada de hoy.

La actividad culminará el sábado 15 de febrero con la sexta y última fecha del campeonato, donde se esperan definiciones apasionantes. Además, la jornada final contará con la presencia de la Banda de Willy Traversa, con su ya conocido tema “rock del motocross”, que deleitará a todo el público con su música y pondrá el broche de oro a esta edición del Nocturno de Supercross.

La dirigencia del club ha trabajado intensamente en la puesta a punto de la pista, asegurando que esté en condiciones óptimas para ofrecer un espectáculo de alta calidad.

El Nocturno de Supercross se ha consolidado como uno de los eventos más destacados del verano neuquino, combinando deporte, entretenimiento y un entorno familiar, garantizando un show único e inigualable.

El coliseo espera una multitud en la doble jornada

Campeonatos:

El campeonato de la categoría MX1, la comanda Tomás Moyano con 112 puntos, Pablo Galleta con 93 y Osvaldo Pérez con 72, en la MX1 B es liderado por Miguel Matthews con 111, seguido por Gonzalo Paravano con 91 y Leandro Yáñez con 90.

El campeonato de MX2 lo lidera Ethan Benavides con 113, seguido por Máximo Tomini con 91 y Víctor Opazo con 88. La categoría Máster C, es liderada por Guillermo Traverza con 99 unidades, Mauricio Igravallo con 47 y John Esparza con 54.

Al mismo tiempo, La Máster B, tiene como puntero a Miguel Vázquez con 55, Cristian Morini con 47 y Fabio Sánchez con 30. En Máster A, Gerardo Ríos lidera el campeonato con 108 unidades, escoltado por Javier Venialgo con 103 y Ariel con 49. En Intermedia, Eduardo Pizarro con 100 puntos, seguido por Fernando Romero con 92 y Lucas Rodríguez con 87.

En FMX, el campeonato lo comanda Vahitiare Sobarzo con 94 puntos, seguido por Micaela Castillo con 55 y Jazmín Rutherford con 40. En Enduro, los tres primeros del campeonato son Agustín Garnier, José Trincheri y Leonardo Tafca. En 85 cc, el podio está formado por Tiziano Sepúlveda, Gonzalo Parra y Lorenzo Oses. En 65cc, los primeros tres del campeonato son: Benjamín Iribas, Donato Colucci y Santino Chirino.

En 50cc: Tomás Aguilar, Santino Roth y José Venialgo. En 125cc, los primeros tres del campeonato son: Mateo Hinricksen, Felipe Cruz y Benicio Oses.