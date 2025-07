Estudiantes va por la recuperación en su visita a Unión: hora, TV y formaciones

Sumergido en un mal presente, Estudiantes hace su debut en el Torneo Clausura visitando a Unión de Santa Fe desde las 21-15 en el estadio 15 de Abril. El Pincha viene de caer ante Vélez en la final de la Supercopa Internacional y buscará comenzar el segundo semestre con una mejor cara a pesar de la derrota ante el Fortín y la eliminación por Copa Argentina ante Aldosivi. Por el lado Tatengue, que presenta el retorno de Leonardo Madelón en el banco, el objetivo es no sufrir para permanecer en la categoría.

El conjunto platense pasa por un pésimo momento en el plano local, ya que hace 11 partidos que no consigue victorias en el plano doméstico contando Torneo Apertura, Copa Argentina y la final ante Vélez. Fue eliminado por Rosario Central en octavos de final del torneo pasado y, pese al consuelo de todavía estar vivo en la Copa Libertadores, la mira está puesta sobre Eduardo Domínguez.

Entre resultados, funcionamiento y la expectativa por la inversión millonaria que hizo Estudiantes a principio de año, el panorama no es el mejor para un Pincha que sufre. De cara al encuentro, Domínguez no contará con el uruguayo Gabriel Neves por lesión, y por él ingresaría Ezequiel Piovi. Además, podría darse el debut en la zaga de Leandro González Pires, llegado desde River hace unos días.

González Pires haría su debut en su segundo ciclo con Estudiantes. (Foto: EDLP)

Posibles formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez o Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Facundo Farías; Guido Carrillo.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Luis Lobo Medina

Banfield y Defensa se enfrentan en el Sur

Otros dos que inician su camino en el Torneo Clausura son el Taladro y el Halcón, dos de discreta campaña en la primera mitad de 2025 que intentarán mejorar su performance para evitar sufrir con el descenso. El encuentro será en el Florencio Sola desde las 19, arbitrado por Luis Lobo Medina y televisado por ESPN Premium.

Por el lado de Banfield, el entrenador Pedro Troglio no contará con sus refuerzos porque el club no pudo levantar las tres inhibiciones que tiene por parte de los futbolistas Luis Mago, José Álvarez y Nicolás Sosa Sánchez, por lo que saldrá a la cancha sin la chance de alinear a sus incorporaciones, y por ende con un gran número de juveniles.

Del lado de Defensa y Justicia, será el debut de Mariano Soso en el banco, que encara su segundo ciclo en Varela. En su caso dos de los refuerzos (Damián Fernández y Lenny Lobato, ambos provenientes de Vélez) se calzarán la verde y amarilla para el debut de un Halcón que viene de capa caída y no gana oficialmente desde hace 15 partidos. Si bien no corre peligro en los promedios, no puede darse el lujo de otra mala campaña doméstica.