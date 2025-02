Juan Tomás Arozena: "El golf es un deporte muy solitario pero te enamora"

A los 27 años y con la conquista del primer gran titulo profesional, en el Abierto del Sur celebrado en enero en Mar del Plata, el neuquino Juan Tomás Arozena se suma a la lista de los grandes campeones del golf argentino.

Este triunfo en el prestigioso y tradicional torneo que se disputó en el Mar del Plata Golf Club, marcó un hito en su carrera. "Cada torneo es un reto nuevo, y eso es lo que me motiva", afirmó el joven deportista.

El torneo lo tuvo como protagonista al finalizar con un total de 266 golpes, 14 bajo el par, lo que lo llevó a empatar el primer puesto con el chubutense Ezequiel Beloqui. En una definición electrizante, Arozena se impuso en el primer hoyo del desempate con un putt (tiro final) decisivo. No ha sido una victoria más sino un paso clave en su carrera profesional porque es un torneo con mucha historia y que lo han ganado grandes nombres del golf. “Estar en esa lista me llena de orgullo", dijo.

"Todo el día estuve enfocado en mi juego y sabía que iba a tener mi chance, y por suerte pude embocar un buen putt en el primer hoyo del playoff para ganar", recordó Arozena en relación al final del torneo en el que se consagró.

Juan Tomás Arozena comenzó a los 6 años a practicar golf en el Comahue Golf Club.

En diálogo con el programa La verdad no existe por AM550, Juan Tomás recordó cómo llegó a elegir el deporte. Fue a los 6 años en el Comahue Golf Club acompañando a su padre en un torneo. Comenzó en la escuela de golf con el profesor Ramón Fernández. “Había mucho chicos en la escuelita de menores, un día me invitaron a participar, me gustó y seguí jugando toda mi vida. Hice grandes amigos y empecé a viajar a través del golf. Se empezaron a dar los resultados y sentí que me quería dedicar a ser profesional del golf”, explicó.

uD83CuDFCC???? UN GOLFISTA NEUQUINO GANÓ SU PRIMER TÍTULO PROFESIONAL EN MAR DEL PLATA: "ES UN DEPORTE SOLITARIO PERO TE ENAMORA" | Este torneo se disputo en en prestigioso y tradicional Mar del Plata Golf Club.



uD83DuDD17 La nota completa en ?? https://t.co/gBsCdEuzbi pic.twitter.com/A2RMc4Prue — mejorinformado.com (@mejorinformado) February 2, 2025

A lo largo de su carrera amateur, logró destacarse con varios títulos y se ubicó entre los cinco primeros del ranking argentino, lo que lo impulsó a dar el salto al profesionalismo.

A pesar de algunas frustraciones, como todo deportista de alta competición, Juan Tomás también vivió muchas alegrías que son las que lo motivan a seguir entrenando. “Son muchas horas de entrenamiento, todos los días, de gimnasio, de tirar pelotas, hacer cancha, trabajar el swing para mejorar la técnica y también trabajar la parte mental", describió.

Entre sus próximos objetivos está el de seguir creciendo como golfista pero su sueño es llegar al PGA Tour, el principal circuito estadounidense de golf profesional masculino y el más importante del mundo.

“Son muchas horas de entrenamiento, todos los días, de gimnasio, de tirar pelotas, hacer cancha, trabajar el swing para mejorar la técnica y también trabajar la parte mental", describió Arozena.

El neuquino define al golf como un deporte "muy solitario" que exige "viajar mucho, dejar cosas de lado y también convivir con la frustración porque en cada torneo juegan más de cien jugadores y es difícil ganar pero uno trabaja para esas semanas de juego donde todo es felicidad”.

"Es un torneo con mucha historia. Lo han ganado grandes nombres del golf, y estar en esa lista me llena de orgullo", dijo Arozena.

Considera que en Neuquén el golf está en pleno crecimiento. "En la zona hay muchas canchas, muchos chicos están jugando y la verdad es un deporte que te enamora, te da paz y tranquilidad, se la pasa muy bien dentro del campo de golf", explicó. Agregó que "quizás de afuera se vea un poco aburrido pero desde adentro está muy bueno”.

A lo largo de su carrera amateur, logró destacarse con varios títulos y se ubicó entre los cinco primeros del ranking argentino, lo que lo impulsó a dar el salto al profesionalismo.

Fanático de Boca, confesó que le hubiese gustado "ser habilidoso" con la pelota de fútbol sin embargo se alegra haber "salido habilidoso para otras cosas, como para el golf".

Por último, para aquellos jóvenes que quieran dedicarse al golf, Juan Tomás les recomienda que "practiquen con paciencia, perseverancia y mucho trabajo. Las cosas siempre llegan".

Mirá la entrevista completa con Juan Tomás Arozena:

Juan Tomás Arozena es el nuevo Campeón del Abierto del Sur Macro presentado por Zurich. El jugador de Neuquen ganó su primer evento como Profesional y lo hizo nada más ni nada menos que en el abierto marplatense que se juega en el Mar del Plata GC, que este año cumple sus primeros ciento veinticinco años. Arozena debió medirse en playoff frente a Ezequiel Beloqui, que ayer había trepado al frente del tablero con 60 golpes