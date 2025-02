El récord negativo en Libertadores que Boca igualó tras su eliminación

El cimbronazo de la temprana eliminación de Boca en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima todavía resuena en los pasillos de La Bombonera y dio como resultado una situación que el Xeneize no pasaba hace muchos años. Tras la derrota ante los peruanos, no disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo.

La última vez que esto le había pasado a Boca fue en los años 2010 y 2011, cuando no consiguió clasificarse a la máxima competición en Sudamerica. En aquella oportunidad no se clasificó en ninguna de las dos ocasiones para disputar la competencia, mientras que en esta serie no participó en 2024 y ahora se quedó en el camino en la Fase 2.

Los mata-mata, otro récord negativo que tenía Boca

Hasta anoche, el conjunto de La Ribera llevaba nada menos que 14 partidos sin ganar en fase eliminatoria de la Copa Libertadores, con un registro de 11 empates y 3 derrotas hasta la victoria de ayer, que igualmente no le alcanzó para pasar. El Xeneize no ganaba un cotejo eliminatorio desde el 23 de diciembre de 2020 cuando superó 2-0 a Racing por la vuelta de los cuartos de final. Tras ese triunfo llegaría la eliminación con Santos en semifinales tras empatar de local y perder 0-3 como visitante.