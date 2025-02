Cuánto dinero perdió Boca Juniors tras quedar eliminado de la Copa Libertadores

uD83CuDDFAuD83CuDDFE Pablo Lavandeira, jugador de Alianza Lima, en @CarveDeportiva:



“Me imaginaba otra cosa de La Bombonera. En el minuto 70/75 era más murmullo que cántico. Esa parte me sorprendió. Fue hermoso estar ahí, pero me quedé corto con lo que imaginaba.



A mí me había tocado hace 2 años… pic.twitter.com/ZnlMBH881G