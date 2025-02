Cuatro años sin "El Morro" Santiago García

El sábado 6 de febrero de 2021 encontraron a Santiago García en su casa de Mendoza con un disparo en la cabeza y el arma de fuego a su lado. "El Morro", que se encontraba marginado del plantel de Godoy Cruz Antonio Tomba mientras estaba bajo un tratamiento psiquiátrico por un cuadro de depresión, decidió quitarse la vida a los 30 años. La autopsia determinó que había fallecido dos días antes que se hallara su cuerpo sin vida.

Nacido en un humilde barrio de Montevideo, capital de Uruguay, con el nombre de Santiago Damián García Correa y apodado Morro por una especie de tortuga llamada Morrocoy, se inició en Nacional, fue el primer caso de doping positivo de la historia de Uruguay por cocaína 'implantada', estuvo preso por participar de una pelea en un clásico con Peñarol, tuvo una mala experiencia en Europa y encontró su lugar en el mundo en Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza.

En la previa del partido Godoy Cruz ante Talleres de Córdoba, el plantel del Tomba recordó al goleador uruguayo

El Morro, sus inicios en Nacional

Nacional, uno de los dos gigantes uruguayos, lo formó como futbolista y en 2009, todavía con 18 años, tuvo sus primeras apariciones en Primera División. Rápidamente mostró lo que mejor supo hacer: goles. Es por eso que llegó el llamado para la Selección de Uruguay Sub 20. Disputó el Sudamericano de Venezuela y el Mundial de Egipto en 2009. En total fueron nueve partidos y anotó cuatro goles entre ambos torneos. Para 2010 ya era titular indiscutido. En el Torneo Apertura de ese año salió goleador con 15 tantos en 15 encuentros y en el Clausura 2011 fueron 8 gritos en 12 juegos.

Athlético Paranaense, el doping 'implantado' y el primer síntoma de depresión del Morro García

Con apenas 20 años fue transferido al Athletico Paranaense, donde, más allá de lo futbolístico, la pasó realmente mal. A los pocos meses de haber llegado, saltó un positivo de un control antidoping en Uruguay por consumo de cocaína. "Cuando empecé a investigar, no es que me quedé tranquilo pero hubo manejos raros. En Uruguay quedé como drogadicto, fue el primer caso en la historia del fútbol uruguayo, pero el que me conoce sabe lo que realmente pasó y eso me deja tranquilo", contó en el programa Líbero Vs. en TyC Sports. "Quería encontrarle la explicación. Capaz me lo metieron en la comida, en un vaso o algo. Yo duermo muy tranquilo", agregó.

Kasimpasa, otra mala experiencia

Su primera y única etapa en Europa. El equipo de Turquía se lo llevó en 2012 y en una temporada sólo disputó tres partidos y anotó dos goles. También contó cuando lo quisieron hacer bajar de peso. "Pesaba 83 y me decían que tenía que llegar a 78. Cuando estaba en 79 una vez me desmayé porque estaba débil", expresó. Nunca se adaptó y tomó la decisión de regresar a Uruguay.

La vuelta a Nacional, a las piñas contra Peñarol y su experiencia en la cárcel

Poco se puede rescatar desde lo futbolístico en su segunda etapa en el Bolso. Sin embargo, el 21 de enero de 2014 en un amistoso ante el Carbonero todo se descontroló. Terminaron todos a las piñas, pero el más enceguecido fue el Morro García. Él, junto a varios compañeros y rivales terminaron presos. "Hasta el día de hoy nos miramos y nos decimos '¿qué hicimos?'. El 22 de enero cambió mi vida, cuando llegamos al penal y nos sacaron la foto con los numeritos", reveló. "Cuando vi los videos me quería morir. Los abogados nos dijeron que cuatro iban a ir presos. Estar en la cárcel fue un momento heavy, no me gustaría volver a pasarlo", añadió.

River Plate, el regreso del Morro goleador y su llegada a Godoy Cruz, su lugar en el mundo

Tras una olvidable etapa en Nacional, en 2014 Santiago García pasó por River de Uruguay. Para 2015 volvió a ser el máximo goleador del campeonato uruguayo, cuando en el Torneo Apertura 2015 anotó 10 goles en 15 partidos. Lo que llamó la atención desde la Argentina.

A comienzos de 2016, el Morro García llegó a Godoy Cruz de Mendoza. Pocos se imaginaban que el que llegaba luego sería el máximo goleador de la historia del Tomba en Primera División y el segundo de toda la historia del club contando todas las divisiones. Fueron 119 partidos en 5 años y 51 goles. Fue el mayor artillero de la Superliga 2017-18 y con su rendimiento llevó al elenco mendocino al un histórico segundo puesto, donde terminó a sólo dos puntos del Boca campeón. Además, con el Morro como estandarte, en 2019 el Tomba llegó por primera vez a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Minuto 18, la hinchada de Godoy Cruz recordó al "Morro". Emotivo homenaje

A 4 años de la muerte del Morro García, la gente de Godoy Cruz le rindió un homenaje.



"No somo robots", la señal de alarma del Morro García

En 2020 tuvo poca participación en Godoy Cruz, sobre todo después de la reanudación tras el parate por la pandemia de coronavirus. 'Problemas personales' informaban desde el club. Se entrenaba apartado del plantel y poco se sabía de su estado. Realizaba un tratamiento psiquiátrico por un cuadro de depresión, sobre todo por no poder ir a Uruguay para ver a su hija. "Los jugadores no somos robots, no estamos hecho de acero. Varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento, no fue fácil para mí. No son excusas. Quiero volver a ser el goleador, sentirme bien", declaró en una entrevista con Radio Nihuil. La emblemática frase que hoy recordaron todos los medios y se viralizó en redes sociales

El suicidio, la única salida que encontró

