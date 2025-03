Impensada semifinal entre Neuquén y Marabunta por el Regional Patagónico de Clubes

El Torneo Regional Patagónico de Clubes de rugby finalizó este pasado fin de semana, donde Neuquén RC y Marabunta RC pasaron a las semifinales y el otro representativo zonal Roca RC quedó eliminado de la competencia.

El Azul neuquino vapuleó a Jabalíes de El Bolsón por 79 a 10 como local para quedar en lo más alto de su grupo. Metió 4 tries en el primer tiempo y se fue al entretiempo con una victoria parcial de 26 a 10. Los neuquinos mantuvieron la intensidad en el complemento y apoyaron 8 tries más. Thiago Corsino Lencina metió 3 tries y también se destacaron Federico Gauna y Franco Cola con dos cada uno.

Neuquén fue contundente

En Comodoro Rivadavia, Marabunta no pudo contra Chenque y perdió 46 a 12. De esta manera, quedó segundo en su zona y por eso enfrentará a Neuquén en semifinales. Los chubutenses sacaron ventaja desde el comienzo y se fueron al descanso 17 a 0. El Verde cipoleño sufrió dos expulsiones y se le complicó en demasía.

Roca eliminado

El que no pudo avanzar a semifinales fue Roca RC que cayó 31 a 27 como local ante Puerto Madryn RC. El visitante empezó mejor, se puso 10 a 0 y terminó la primera mitad 13 a 8 al frente. En el complemento, Roca pasó adelante 15 a 13 pero los chubutenses respondió y lo dio vuelta. Quedó 23 a 15, el Rojo descontó a 23-20 pero no pudo empatarlo. El visitante se fue a 31 y el local achicó la diferencia ya en el final.

Semifinales

Puerto Madryn RC se enfrentará a Chenque RC en choque de chubutenses en una de las semifinales que será en Comodoro Rivadavia. El clásico del Alto Valle será en San Martín al 8.000 de Neuquén capital, ya que los Azules fueron primero en su grupo. y recibirán a La Hormiga.