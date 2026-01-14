En un duelo vibrante por un lugar en la final, Arsenal le ganó 3-2 a Chelsea por la ida de las semifinales de la Carabao Cup. Para los Blues descontó por duplicado Alejandro Garnacho, que ingresó desde el banco y le dio vida a los londinenses pensando en la vuelta. Además, del Bichito, en el local fue titular y capitán Enzo Fernández en lo que fue primera prueba importante de Liam Rosenior, el flamante entrenador del conjunto de los argentinos, que reemplazó hace una semana al destituido Enzo Maresca.

Con el partido 2-0 en favor del Arsenal, el flamante DT del Chelsea mandó a la cancha a Garnacho en el entretiempo. El extremo nacido en España pero que representa a la Selección Argentina iba a responder rápidamente con el tanto del descuento transitorio: todo comenzó con una recuperación de Fernández en una acción que derivó en un centro desde la derecha de Pedro Neto que cruzó el área y llegó hasta la posición de un Garnacho que controló y la mandó a la red.

A pesar del descuento del argentino, Martín Zubimendi puso el 3-1 para el visitante y el cotejo parecía irse para el lado rojo de Londres, sin embargo Garnacho tenía más para decir. A los 38 minutos del complemento, el extremo tomó un despeje de la defensa rival y ejecutó un gran remate de tijera que se metió por el palo derecho de Kepa Arrizabalaga, manteniendo al Chelsea, que finalmente terminó cayendo pero queda con vida en la serie.

Con esta victoria, Arsenal se lleva el primer "chico" de la primera semifinal en esta Carabao Cup, tercera competencia en importancia dentro de Inglaterra por detrás de la Premier League y la FA Cup. En la vuelta los Gunners serán locales en el Emirates Stadium, un compromiso que tendrá lugar el próximo 3 de febrero. El ganador de la llave irá contra el vencedor de Newcastle-Manchester City, duelo en el que los Citizens se llevaron la ida por 2-0.

Gyökeres volvió al gol en Arsenal, que ganó 3-1 en Stamford Bridge. (Foto: X @Arsenal)



Los Gunners, que están punteros en la Premier League, se adelantaron en el inicio del partido gracias a Ben White, que aprovechó un mal cálculo del arquero Robert Sánchez para ponerle la cabeza a un córner de Declan Rice y establecer el 1-0 con el que el duelo se fue al entretiempo. A los cuatro minutos de la segunda parte, el sueco Viktor Gyökeres conectó un centro de White que se le escurrió de las manos al guardameta local para establecer el segundo. Tras el descuento de Garnacho, los de Mikel Arteta terminaron aumentando la cuenta a 20 minutos del final por el tanto de Zubimendi y, pese al 3-2 del argentino se llevaron el choque en Stamford Bridge.