Después de la tormenta que significó la salida de Xabi Alonso el pasado lunes, Franco Mastantuono marcó para Real Madrid en el empate parcial 1-1 ante Albacete, por los octavos de final de la Copa del Rey. En el primer encuentro oficial sin el destituido DT, el argentino fue titular en un Merengue con mayoría de suplentes que, por el momento, no pasa de la igualdad ante el elenco de la segunda división española.

En el estreno de Álvaro Arbeloa en el banco madridista, la historia se complicó cuando a los 42 minutos llegó la apertura del marcador del elenco local, por intermedio de Javier Villar. Sin embargo, en el segundo minuto agregado de la primera mitad apareció Mastantuono, que ganó de cabeza tras un córner y, luego de que el arquero Raúl Lizoain detuviera su cabezazo, fue inmediatamente en busca del rebote para establecer el 1-1.

Es el segundo gol que marca el argentino surgido en River desde que viste la camiseta del Real Madrid. Su única conquista previa había sido por La Liga, el pasado 23 de septiembre en la goleada de la Casa Blanca contra Levante. Después de un largo período fuera de las canchas luego de ser operado de una pubalgia, el juvenil que forma parte de la Selección Argentina volvió a ver acción a mediados de diciembre, pero éste es su primer encuentro de titular después de su lesión.