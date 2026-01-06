En un inicio de año complicado tras despedir a su entrenador, Chelsea anunció oficialmente la contratación de Liam Rosenior como nuevo director técnico. El inglés de 41 años sucederá a Enzo Maresca, quien fue cesado sorpresivamente el 1 de enero de 2026 tras una serie de malos resultados. De esta manera, los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte estarán a las órdenes del entrenador que llega desde el Racing de Estrasburgo.

Rosenior se despidió en conferencia del cuadro francés al que dirigió durante una temporada y media y con el que logró clasificar a la Conference League para firmar un contrato de seis años con los Blues. La relación cercana entre ambos clubes, debido a que ambos son propiedad de BlueCo, el conglomerado liderado por el estadounidense Todd Boehly, quien adquirió a Chelsea y lo maneja desde 2022, facilitó las negociaciones y permitió al entrenador trasladarse rápidamente a Londres para firmar su contrato.

Rosenior dejó Estrasburgo y firmó con Chelsea por seis años. (Foto: Chelsea FC)

En sus primeras declaraciones, Rosenior expresó: "Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos. Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí."

Antes de su paso por Estrasburgo, donde dirigió a los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli, la trayectoria anterior de Rosenior abarca haber sido entrenador interino en Derby County y dos temporadas como técnico del Hull City, del Championship, segunda división inglesa. Además, cuenta con una extensa trayectoria como futbolista en Inglaterra, habiendo jugado en clubes como el propio Hull, Brighton y Reading. Su designación a priori genera ciertas sospechas en Chelsea dada su poca experiencia, pero el DT, que debutará recién el 17 de enero ante Brentford, buscará disiparlas en su primer gran desafío.