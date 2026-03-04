En el marco de la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Huracán derrotó a Belgrano de Córdoba por 3 a 1 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó y dejó sin invicto al "Celeste" del barrio Alberdi.

Con doblete del chico Peralta y uno de Cortés, el Globo le ganó a un elenco pirata con varias desatenciones y que llegó al descuento por medio del Mudo Vázquez. Sobre el final, Galíndez le atajó un penal a Passerini.

El equipo visitante cometió desatenciones en el fondo y Huracán capitalizó sus opciones en el área. El ”Ruso” Zielinski dispuso a los mismos once jugadores que venían en buen nivel, pero el plantel registró falencias por primera vez en este torneo.

El rendimiento de Belgrano bajó aún más durante el segundo tiempo. El cambio de Lucas Passerini por Nicolás Fernández no dio soluciones en el ataque. En el equipo local, el juvenil Thaiel Peralta lideró el juego y fue la gran figura de la noche porteña.

Thaiel Peralta anotó el primer tanto a los 13 minutos. El jugador resolvió una jugada individual, soportó la marca rival y le cruzó la pelota al arquero Cardozo para abrir la cuenta.

El segundo gol del partido llegó a los 21 minutos por intermedio del colombiano Oscar Cortés luego de una mala salida de Franco "El Mudo" Vázquez, que capitalizó El Globo.

El “Mudo” perdió la pelota en el sector central y el colombiano sacó un fuerte remate de zurda para marcar el 2 a 0. Belgrano mostró mucho desorden en sus líneas y Huracán sacó provecho de esa situación.

Sin respuesta ni ideas al inicio del complemento.

El Globo volvió a pegar. A los 12 del segundo tiempo, Thaiel Peralta enganchó sobre la marca de Maldonado y el pibe de las inferiores metió un derechazo que se incrustó en el palo izquierdo.

El descuento para Belgrano llegó de la mano de Franco Vázquez. El volante capitalizó un pase y probó desde 30 metros con un zurdazo infernal. Nada para hacer para Galíndez.

El partido se jugó a puertas cerradas. Las autoridades impidieron el ingreso del público por un incidente en el barrio porteño de Parque Patricios. Durante la madrugada del martes, una estructura interna de un complejo de viviendas cedió. El techo del edificio cayó sobre unos 60 vehículos dentro de un estacionamiento subterráneo. Este hecho obligó a desplegar un operativo en la zona y a disputar el partido sin hinchas.