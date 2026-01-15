River sigue reordenando su plantel de cara a la temporada 2026 y, en ese proceso, definió el futuro de uno de sus juveniles. Juan Bautista Dadín acordó su salida a préstamo y continuará su carrera en Independiente Rivadavia, en busca de los minutos que no iba a encontrar en Núñez.

El delantero, de 19 años, no fue tenido en cuenta para realizar la pretemporada con el plantel profesional y terminó trabajando junto a la Reserva que conduce Marcelo Escudero. En ese contexto, la dirigencia del Millonario aceleró las gestiones para que el atacante sume rodaje en Primera.

El destino será el club mendocino, que se prepara para disputar por primera vez la Copa Conmebol Libertadores. El acuerdo se cerró por un año, sin cargo ni opción de compra, con la idea de que Dadín compita por un lugar en el equipo y gane continuidad en una temporada exigente, con torneo local, copa nacional y competencia internacional.

En Independiente Rivadavia, el juvenil deberá pelear un puesto con Alex Arce y otros delanteros del plantel, en un escenario que River considera ideal para su crecimiento deportivo. La chance de mostrarse en la Libertadores terminó siendo determinante a la hora de definir el destino.

Dadín debutó en Primera en 2025 bajo la conducción de Marcelo Gallardo y acumuló cuatro partidos oficiales con la camiseta de River, incluido su estreno ante Godoy Cruz. Con el correr de los meses, perdió terreno en la consideración y quedó relegado en la estructura del primer equipo.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2028 y una cláusula de salida elevada, el préstamo aparece como una apuesta estratégica para ambas partes: River busca que el pibe se foguee y vuelva con mayor experiencia, mientras que Independiente Rivadavia suma una joven promesa para afrontar un año histórico en su corta trayectoria en la elite.