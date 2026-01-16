La empresa de tecnología para el deporte, Ivolution, que nació en Sunchales e instaló el equipamiento en el gimnasio de la concentración de la selección argentina de fútbol que se coronó campeón en Qatar 2022 para el último Mundial, sumó a su equipo a un jugador ideal para enfrentar su plan de expansión global con la idea de llevar la tecnología del deporte argentino y de la región, al mundo entero, al ex basquetbolista e integrante de la Generación Dorada, Luis Scola.

“Cuando conocí a la gente de Ivolution, me gustó muchísimo el proyecto. Lo primero que me llamó la atención fue la tecnología. Las cosas que son capaces de hacer sus productos. También me gustó mucho la estética; vi que era un producto que se presentaba muy bien, que quedaba bien en los espacios de trabajo. A medida que fui interiorizándome en la ciencia detrás de los productos, entendí que no solo había un gran valor, sino también métodos respaldados por una gran cantidad de estudios, que validan una manera particular de trabajar. Todo el enfoque en la búsqueda de datos, en un approach más métrico y medido del entrenamiento, junto con el uso de la nube y las plataformas, es algo que claramente está creciendo muy fuerte. Por todo esto, me pareció un proyecto realmente interesante”, explicó el ex capitán de la selección argentina de basquetbol.

“Creo que Ivolution puede aportar muchas cosas, pero principalmente la posibilidad de llevar el entrenamiento a un nivel superior. No solo desde el punto de vista de la mejora del rendimiento, es decir, cuánto más y cuán rápido se puede mejorar, sino también en el manejo de las lesiones. No solo en la recuperación, sino en la anticipación, gracias a los distintos métodos de testeo que ofrece esta tecnología. En los deportes de equipo todavía estamos un poco más atrasados en este aspecto. Hay otros deportes que ya tienen este tipo de tecnologías completamente integradas para la toma de decisiones”, explicó uno de los referentes de la Generación Dorada.

“Respecto a mi rol como embajador, creo que, por mi recorrido en el básquet y por haber vivido y trabajado muchos años en lugares como Italia y Argentina, cuento con una cuota de credibilidad que puede sumar a un producto de este nivel. Además, este tipo de proyectos necesita estar en constante evolución: no solo desarrollando nuevas máquinas o productos, sino también probando nuevas formas de trabajar. Hoy contamos con una gran plataforma, con más de 450 jugadores en el sector juvenil, dos equipos profesionales y una fuerte voluntad de uso de datos. Esto nos permite convertirnos en un verdadero banco de pruebas, generando una sinergia muy interesante, tanto para el club como para Ivolution”, agregó Scola.

“En lo personal, esto me genera mucha expectativa porque siempre fui un apasionado de este tipo de herramientas y las utilicé mucho durante mi carrera como jugador. También me entusiasma especialmente la expansión en Europa. Creo que se propone un producto y un modelo muy amigable para muchas instituciones, incluso para clubes más chicos, que tienen ganas de mejorar y llevar su entrenamiento al siguiente nivel, pero que hasta ahora encontraban soluciones prohibitivas. Se ofrece soluciones de altísimo nivel y muy accesibles, lo que abre una gran oportunidad. Europa, Asia, Medio Oriente y Latinoamérica siguen siendo mercados con enorme potencial. Aunque la empresa ya está muy fuerte en Latinoamérica, siempre hay espacio para seguir creciendo. Eso es lo que más me entusiasma del futuro del proyecto”, afirmó la gloria del básquetbol argentino.

Ivolution fue creada con el objetivo de ofrecer herramientas innovadoras a profesionales del deporte, la salud y la rehabilitación, especialmente aquellos que trabajan en el ámbito de alto rendimiento y el desarrollo de atletas. Hoy en día, se ha consolidado como la empresa líder en América en el desarrollo de tecnología para el deporte, destacándose por su amplia variedad de equipamientos inerciales, no inerciales y software especializado para cuantificar las cargas de trabajo y evaluar las diferentes capacidades físicas de los deportistas. Actualmente, trabaja de forma conjunta con diversas entidades deportivas de alto prestigio, tales como AFA (Asociación del Fútbol Argentino), FEVA (Federación del Vóleibol Argentino), CAH (Confederación Argentina de Hockey) y la APA (Asociación de Padel Argentina), entre otras.